케임브리지 링구아스킬 비즈니스, CEFR 기반 영어 평가로 기업 인력관리 지원

세줄 요약 케임브리지의 링구아스킬 비즈니스는 AI와 컴퓨터 적응형 기술을 적용한 온라인 영어 평가다. 말하기·쓰기·읽기·듣기를 CEFR 기준으로 제공해 채용, 교육, 승진, 배치 등 기업 인력관리 전반에 활용할 수 있다. CEFR 기반 온라인 영어 평가 솔루션 제공

AI·적응형 기술로 말하기 등 4개 영역 평가

채용부터 교육·배치·승진까지 활용 확대

이미지 확대 ‘링구아스킬 비즈니스(Linguaskill Business)’ 닫기 이미지 확대 보기 ‘링구아스킬 비즈니스(Linguaskill Business)’

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케임브리지의 온라인 영어 평가 솔루션 ‘링구아스킬 비즈니스(Linguaskill Business)’가 기업의 영어 의사소통 능력 평가를 지원한다. 지원자와 임직원의 역량을 유럽공통참조기준(CEFR)에 따라 확인할 수 있어, 채용과 교육 등 인력관리 전반에서 참고할 수 있다.글로벌 업무가 늘면서 기업은 채용과 인력 운영 과정에서 실제 영어 의사소통 능력을 확인할 기준을 필요로 하고 있다. 부서나 지역이 달라도 같은 기준으로 비교할 수 있어야 하기 때문이다.링구아스킬 비즈니스는 케임브리지대학교 출판부 및 시험개발원(Cambridge University Press ＆ Assessment)이 개발했다. 인공지능(AI)과 컴퓨터 적응형 기술을 적용해 응시자의 영어 능력에 맞춰 평가를 진행하며, 결과는 CEFR에 따라 제공된다.평가 영역은 말하기, 쓰기, 읽기, 듣기 네 가지다. 모듈형이라 기업이 직무에 필요한 영역만 골라 쓸 수 있다. 고객 커뮤니케이션이 중요한 직무는 말하기와 듣기를, 해외 문서 작성이 많은 직무는 읽기와 쓰기를 중심으로 평가하는 식이다. 이를 통해 직무별 영어 능력 요건을 구체화하고, 지원자와 임직원을 동일한 기준에서 비교할 수 있다.활용 범위는 채용과 지원자 선발에 그치지 않는다. 신입·관리자 양성, 임직원 역량 진단, 교육 및 학습·개발(L＆D) 수요 분석, 인력 배치와 승진, 어학 교육 성과 측정 등으로 넓힐 수 있다. 다만 인사 결정에 반영할 때는 직무 요건과 조직의 평가 기준 등을 함께 고려해야 한다.평가는 온라인으로 진행된다. 응시자는 성적표와 상세 결과를 확인할 수 있고, 기업은 그룹별 보고서로 조직이나 집단의 영어 역량 수준과 교육이 필요한 영역을 파악할 수 있다.CEFR은 개인의 언어 능력을 국제적으로 비교하고 설명하는 기준이다. 영어 수준을 ‘중급’이나 ‘고급’으로 뭉뚱그리지 않고 구체적인 능력 단계로 제시한다. 기업은 이를 활용해 부서와 지역에 관계없이 임직원의 영어 역량을 일관된 기준으로 파악하고, 채용과 인력 개발 과정에 반영할 수 있다.