“美 관세 700억 돌려받았다”…한국 기업 48곳 환급 성공

‘코트라 지원 기업’ 89% 환급금 수령… 6곳은 아직

이미지 확대 이재명 대통령과 트럼프 대통령 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7월 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 열린 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 부부 주최 공식 환영 만찬에서 대화하고 있다. 공동취재 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 트럼프 대통령 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7월 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 열린 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 부부 주최 공식 환영 만찬에서 대화하고 있다. 공동취재 제공

이미지 확대 이재명 대통령과 트럼프 대통령 이재명 대통령이 지난 6월 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의 행사장에서 열린 초청국 환영행사에 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯한 각국 정상들과 함께 참석해 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 트럼프 대통령 이재명 대통령이 지난 6월 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의 행사장에서 열린 초청국 환영행사에 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯한 각국 정상들과 함께 참석해 있다. 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 30일(현지시간) 백악관에서 대미투자 프로젝트에 대해 발표하고 있다.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 30일(현지시간) 백악관에서 대미투자 프로젝트에 대해 발표하고 있다.

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세줄 요약 미국 연방대법원이 트럼프 행정부의 관세 부과를 위법으로 판단하면서 환급 절차가 진행됐다. 코트라의 1대1 컨설팅을 받은 국내 기업 54곳 중 48곳이 총 5244만 달러, 약 700억원을 돌려받았다. 다만 6곳은 아직 환급이 완료되지 않아 사후 지원이 필요하다. 코트라 지원 기업 48곳, 관세 700억원 환급

미 연방대법원 위법 판단 뒤 환급 절차 진행

미수령 6곳 남아 후속 지원 강화 필요

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미국 정부가 위법하게 부과한 관세를 돌려받기 위해 대한무역투자진흥공사(코트라)의 지원을 받은 국내 기업 48곳이 총 5244만 달러(약 700억원)를 환급받은 것으로 확인됐다. 전체 신청 기업의 약 89%에 달한다. 다만 6곳은 아직 환급금을 받지 못해 지속적인 후속 지원이 필요하다는 지적이 나온다.11일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 김승원 더불어민주당 의원이 코트라에서 제출받은 자료에 따르면 올해 코트라의 1대1 컨설팅을 통해 미국 관세 환급을 신청한 기업은 54곳이다. 이 가운데 48곳이 총 5244만 달러를 환급받았다. 나머지 6곳은 아직 환급금을 수령받지 못했다. 자체적으로 환급을 신청한 기업은 집계에서 제외됐다.이번 환급은 지난 2월 미국 연방대법원이 도널드 트럼프 행정부의 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 관세 부과를 위법하다고 판단한 데 따른 후속 조치다. 지난해 4월 트럼프 행정부는 한국의 대미무역 흑자에 불만을 품고 한국산 제품에 25%의 상호관세를 예고했다가 그해 7월 한국이 3500억 달러(약 470조원) 규모의 대미 투자를 약속하는 조건으로 관세를 15%로 낮췄다. 미국 연방대법원은 이 관세 부과 근거가 위법하다고 판단하면서 해당 관세에 대한 환급 절차가 진행되고 있다.수출자가 수입자를 대신해 관세를 납부하는 관세지급인도조건(DDP)으로 수출한 기업은 미국 관세당국에 직접 환급을 신청할 수 있다. 관세청은 미국 수출기업 2만 4000여곳 중 약 6000곳이 DDP 방식을 활용한 것으로 추정했다.이번 환급은 트럼프 행정부가 지난해 한국산 제품에 부과한 상호관세와 관련된 것이다. 당시 미국은 한국의 대미 무역흑자 등을 이유로 25%의 상호관세를 예고했으나, 한국이 3500억 달러 규모의 대미 투자를 약속하면서 관세율을 15%로 낮추기로 합의했다. 그러나 지난 2월 미국 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 관세 부과를 위법하다고 판단하면서 환급 절차가 진행되고 있다.코트라는 올해 1~9월 관세 환급 설명회를 26차례 열었다. 모두 2138명이 참석한 가운데 상담 135건, 1대1 컨설팅 143건을 진행했다. 환급이 설명회나 상담만으로는 해결되지 않은 만큼 실제 환급으로 이어지도록 사후 관리와 후속 지원을 강화해야 한다는 의견이 제기된다.김 의원은 “관세 부담까지 나눠 진 중소기업이 환급 사각지대에 방치되지 않도록 해야 한다”며 “코트라는 지원이 필요한 기업을 적극적으로 찾아내고 우리 기업이 부담한 돈을 돌려받을 수 있도록 마지막 한 곳까지 챙겨야 한다”고 강조했다.