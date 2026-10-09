떡집 모았더니 오픈런·일평균 매출 역대 최대…2030 꽂힌 ‘떡지순례’

롯데百 전국떡지순례2 팝업
8개 브랜드 참여해 피자떡 등 판매
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서울시 송파구 신천동에 위치한 잠실점 지하 1층에서 진행 중인 ‘전국떡지순례 시즌2’ 팝업스토어에 들어가기 위해 대기 중인 고객들. 롯데백화점 제공
롯데백화점은 9일부터 15일까지 서울 송파구 잠실점 지하 1층에서 ‘전국떡지순례2’ 팝업스토어를 진행한다고 밝혔다.
이번 행사에는 속초 ‘육구방앗간’, ‘영동떡방앗간’, 부산 ‘영도다리떡방’, 서울 ‘백년화편’, ‘대흥떡집’, 창원 ‘창원생과방’, 대구 ‘모락절미’, 여수 ‘봄날엔’ 등 전국 8개 떡 브랜드가 참여한다.
지난해 처음 선보인 ‘전국떡지순례’는 5개 브랜드가 참여한 가운데 약 2만명의 고객이 방문했다. 행사 기간 일평균 100여명의 대기 고객이 발생하는 등 2030세대를 중심으로 높은 관심을 받았으며, 본관 베이커리·디저트 카테고리에서 일평균 기준 역대 최대 매출을 기록했다.
롯데백화점은 이런 고객 반응을 바탕으로 이번 시즌 참여 브랜드를 8개로 확대했다.
김명희 서울시의원, 강북구 대한병원교차로 ‘좌회전 신호’ 체계 변경 예정지 현장답사
서울시의회 보건복지위원회 김명희 의원(더불어민주당, 강북1)은 지난 7일 ‘강북구 대한병원교차로 좌회전 신호 체계 변경 예정지’를 직접 찾아 현장 상황을 점검하고, 공사 추진계획과 교통안전 대책 등을 확인했다. 그간 도봉로 대한병원교차로에서 광산사거리 방면 노해로로 진입하려면 덕릉로나 강북구청사거리 방향으로 약 500m가량 돌아가야만 했다. 이로 인해 이동 거리와 소요 시간이 늘어나며 지역 주민들의 교통 불편이 계속해서 이어졌고, 도봉로에서 노해로 방향으로의 안전하고 원활한 통행을 담보할 좌회전 신호 신설 요구가 꾸준히 이어져 왔다. 김 의원은 주민 숙원이었던 좌회전 신호 신설을 실현하기 위해 지난 8월 강북구 수유3동 3920가구의 뜻을 모은 ‘대한병원교차로 좌회전 허용 주민 요청서’를 서울시에 직접 전달했다. 이후 서울시 및 서울경찰청 실무 담당자들과 지속적인 협의를 추진해 온 결과, 지난 9월 21일 서울경찰청 교통안전심의에서 대한병원교차로 좌회전 신호 신설 안건이 최종적으로 가결됐다. 서울시는 교통안전심의 통과에 따라 10월 중순까지 실시설계를 완료하고, 북부도로사업소 및 강북구청 등 관계기관 협의를 거쳐 10월 중 곧바로 공사에 착수해 올해 안에
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이번 팝업에는 지난 행사에 참여하지 않았던 5개 브랜드가 새롭게 합류해 다양한 지역의 떡을 선보인다. 속초 ‘육구방앗간’의 밥알찹쌀떡(4구 4500원), 부산 ‘영도다리떡방’의 피자설기(1입 3300원), 서울 ‘대흥떡집’의 말차초코설기(1입 5500원), 창원 ‘창원생과방’의 망개떡, 대구 ‘모락절미’의 인절미 등 각 지역의 개성과 특색을 담은 떡을 만나볼 수 있다.
세줄 요약
- 잠실점서 전국 떡 브랜드 8곳 팝업 진행
- 지난해 2030 오픈런·역대 최대 매출 흥행
- 지역별 개성 담은 떡 메뉴 대거 선보임
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