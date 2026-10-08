가연결혼정보, ‘나솔 20기 정숙’과 CJ온스타일 라이브 방송 진행

세줄 요약 가연결혼정보가 창립 20주년을 기념해 12일 오후 5시 CJ온스타일 모바일 라이브 방송을 진행한다. ‘나는 SOLO’ 20기 정숙으로 출연한 이은율이 17년 경력 커플매니저와 실제 상담을 받고, 결혼 트렌드와 서비스 이용법도 소개한다. 12~15일엔 인스타그램 ‘은율마켓’에서 35% 할인과 상담 완료 고객 대상 커피 기프티콘도 제공한다. 창립 20주년 맞아 CJ온스타일 라이브 방송 진행

‘나솔 20기 정숙’ 이은율, 실제 상담 과정 공개

은율마켓 35% 할인과 상담 고객 기프티콘 제공

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결혼정보회사 가연이 창립 20주년을 맞아 오는 12일 오후 5시 CJ온스타일에서 모바일 라이브 방송을 진행한다. 이번 방송에는 SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’ 20기에 정숙으로 출연한 이은율이 참여해 결혼정보회사 상담 과정을 공개한다.이날 방송에서 이은율은 17년 경력의 전은선 커플매니저에게 실제 상담을 받는다. 전 매니저는 최근 결혼 트렌드와 서비스 이용 방법, 상담 절차를 소개하고, 실시간 댓글로 접수되는 시청자 질문에도 답할 예정이다.방송과 연계한 공동구매 행사도 마련했다. 가연은 오는 12일부터 15일까지 이은율의 인스타그램에서 ‘은율마켓’을 열고 단독 35% 할인 혜택을 제공한다. 해당 기간 전화상담을 완료한 고객 전원에게는 투썸플레이스 아메리카노 기프티콘을 증정한다.가연은 2:1 밀착 케어, AI 기반 추천 프로그램, 가연 멤버스 등의 서비스를 운영하고 있다. 서울 본사와 전국 주요 지사는 모두 본사 직영으로 운영된다.가연 관계자는 “이번 방송에서 올해 다시 만나기 어려운 풍성한 혜택을 담았다”며 “실제 상담 과정도 투명하게 공개할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.이번 라이브 방송은 12일 오후 5시부터 약 1시간 동안 CJ온스타일 모바일 앱 내 라이브커머스 채널 ‘모바일 라이브쇼’에서 시청할 수 있다.