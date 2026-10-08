제이에스티나, 서울영화센터·SSFF와 ‘셀레스티아 데이’ 개최

세줄 요약
- 서울영화센터·SSFF와 문화 협업 행사 개최
- 별 모티브로 영화와 셀레스티아 주얼리 연결
- 미드나잇 인 파리 상영·참여 이벤트 진행
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왼쪽: 서울영화센터, 오른쪽: 제이에스티나 셀레스티아 주얼리 (제공=제이에스티나)
주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 ‘별’을 매개로 영화와 주얼리를 함께 경험하는 문화 협업 행사를 연다.
제이에스티나는 서울특별시와 서울경제진흥원이 운영하는 서울영화센터 및 SSFF(서울 스마트 퓨처 페스티벌)와 함께 오는 10월 10일(토) ‘CELESTIA DAY(셀레스티아 데이)’를 진행한다.
이번 행사는 별이라는 공통 모티브로 영화와 주얼리를 연결하고, 2030 청년층이 영화와 문화, 브랜드를 함께 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
‘셀레스티아 데이’에는 제이에스티나 고객 중 추첨으로 선정된 고객들이 초청된다. 초청객들은 서울영화센터에서 영화를 관람하고, 제이에스티나의 ‘셀레스티아(CELESTIA)’ 컬렉션을 살펴볼 수 있다.
셀레스티아는 밤하늘의 별에서 영감을 받은 주얼리 컬렉션이다. 미세한 움직임에 따라 흔들리는 댄싱 스톤을 세팅한 것이 특징이다.
이날 상영작은 파리의 밤과 시간 여행을 소재로 한 영화 ‘미드나잇 인 파리’다. 영화 속 도시의 밤과 시간이라는 소재를 별에서 영감을 받은 셀레스티아의 콘셉트와 연결해 영화 관람과 주얼리 감상을 함께 즐길 수 있도록 구성했다.
영화 관람 외에 참여형 프로그램도 진행된다. 셀레스티아 목걸이를 증정하는 럭키드로우 이벤트와 서울영화센터에서 촬영한 인증사진을 SNS에 공유하는 이벤트 등이 마련된다.
제이에스티나는 이번 SSFF 축제를 기념해 10월 10일부터 18일까지 서울영화센터 4층 시네마 라운지에서 셀레스티아 주얼리도 전시한다. 행사 초청객 외에 센터를 찾는 관람객들도 전시를 통해 컬렉션을 접할 수 있도록 할 예정이다.
임만균 서울시의회 의장, 호주 NSW주총독과 상호결연 30주년 기념 협력 논의
서울시의회 임만균 의장은 8일 오전 11시 호주 뉴사우스웨일스(NSW)주 마가렛 비즐리(Margaret Beazley) 주총독을 만나 서울시의회와 NSW주 의회 간 상호결연 30주년을 기념하고, 향후 교류·협력 발전 방향에 대한 의견을 나눴다. 이번 면담은 서울시의회와 NSW주 의회의 상호결연 30주년을 기해 NSW주 총독실과 의회 측 요청으로 이뤄졌다. 비즐리 주총독은 일본에서 개최된 제63차 호주·일본 경제협력위원회(AJBCC) 회의를 마친 뒤 6일부터 10일까지 4박 5일 일정으로 방한했으며, 일정 중 서울시의회를 전격 방문했다. 오랜 법조인 경력을 바탕으로 NSW 대법원 항소법원장을 역임한 비즐리 주총독은 2019년 제39대 NSW주 주총독에 취임했다. 교육과 청년 리더십, 인권 및 사회정의 분야에도 관심을 갖고 다양한 활동을 이어오고 있는 것으로 알려졌다. 서울시의회와 NSW주 의회는 1996년 상호결연 체결 이후 의원단 상호 방문, 의회 간 교류 등을 지속해 왔다. 2023년에는 서울시의회 대표단이 NSW주 의회를 방문했으며, 올해 4월에는 NSW주 의회 대표단이 서울시의회를 찾아 상호 교류 확대 방안 등을 논의하기도 했다. 임 의장은
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‘셀레스티아’ 컬렉션은 전국 제이에스티나 매장 및 공식 온라인 몰을 통해 만나볼 수 있다.
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