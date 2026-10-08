니어솔루션·휴리엇로보틱스, AI·로봇 융합 기반 물류·제조 AX 사업협력

세줄 요약 니어솔루션과 휴리엇로보틱스가 AI 기반 WES와 로봇·자동화 기술을 결합해 물류·제조 AX 사업 협력에 나섰다. 양사는 운영 소프트웨어와 로봇 실행 체계를 연결해 공동 제안, 시스템 구축, 신규 시장 발굴을 추진하고 Physical AI 영역까지 협력을 넓힐 계획이다. AI 기반 WES와 로봇·자동화 기술 결합

물류·제조 AX 사업 협력 MOU 체결

통합형 실행 체계와 신규 시장 발굴

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AI 기반 WES(Warehouse Execution System) 전문기업 니어솔루션㈜(대표이사 정영교)과 로봇·자동화 전문기업 휴리엇로보틱스㈜(CEO 노규찬)가 AI·로봇 융합 기반의 물류·제조 AX 사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 니어솔루션의 AI 기반 WES 및 현장 실행 최적화 기술과 휴리엇로보틱스의 로봇·자동화 기술 및 구축 역량을 결합해 물류·제조 현장의 AX 사업 기회를 공동으로 발굴하고, 양사의 기술·사업 협력 범위를 확대하기 위해 추진됐다.니어솔루션은 ‘Software Defined Warehouse(SDW)’ 철학을 바탕으로 NearWES, NearView, NearGo 등 AI 기반 솔루션을 통해 물류센터 운영을 최적화하고 디지털 실행 환경을 구축해 왔다. 최근에는 다양한 자동화 설비와 로봇을 WES의 실행 자원으로 연결하고, 사람·설비·로봇을 하나의 운영 흐름 안에서 조율하는 기술을 고도화하고 있다.또한 AI 에이전트와 휴머노이드 로봇 등 차세대 기술을 WES와 연계하며 Physical AI 영역으로 기술과 사업 범위를 넓히고 있다.휴리엇로보틱스는 로봇·자동화 기술을 기반으로 물류·제조 현장의 자동화 사업을 추진하고 있다. 양사는 각자의 전문 역량을 바탕으로 AI 기반 운영 소프트웨어와 로봇·자동화 기술을 유기적으로 연결하는 AX 협력 모델을 구체화할 계획이다.주요 협력 분야는 ▲물류·제조 AX 사업 기회 공동 발굴 ▲AI 기반 운영 소프트웨어와 로봇·자동화 기술 간 연계 ▲고객 대상 공동 제안 및 시스템 구축 협력 ▲Physical AI 등 차세대 기술 및 솔루션 발굴 ▲국내외 신규 시장 및 사업 기회 확대 등이다.특히 양사는 개별 로봇이나 자동화 설비를 단순히 공급하는 데 그치지 않고, 현장의 운영 정보와 사람·설비·로봇을 하나의 실행 체계 안에서 연결하는 통합형 AX 모델을 구축할 계획이다.이를 통해 물류·제조 현장에서 사람과 시스템, 로봇과 자동화 설비가 유기적으로 연계되고, 현장 데이터와 운영 정보를 바탕으로 지능적인 의사결정과 실행이 가능한 환경을 구현한다는 구상이다.니어솔루션은 이번 협력을 계기로 물류 분야에서 축적한 WES 및 실행 최적화 기술을 바탕으로 제조를 비롯한 다양한 산업 현장으로 기술과 사업의 적용 범위를 확대할 계획이다.양사는 향후 협력 과정에서 확보한 기술과 경험을 바탕으로 반복 적용이 가능한 솔루션과 사업 모델을 발굴하고, 이를 국내외 물류·제조 시장으로 확대하는 방안도 함께 검토할 예정이다.정영교 니어솔루션 대표이사는 “Physical AI 시대에는 로봇 자체의 성능뿐 아니라 사람과 설비, 로봇을 하나의 실행 체계 안에서 얼마나 지능적으로 조율할 수 있는지가 중요하다”며 “휴리엇로보틱스와의 협력을 통해 NearWES의 실행 영역을 다양한 로봇과 자동화 기술로 확장하고, 물류에서 제조까지 적용 가능한 AX 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.노규찬 휴리엇로보틱스 대표이사는 “로봇과 자동화 기술이 실제 산업 현장에서 더 큰 가치를 만들기 위해서는 현장의 운영 시스템과 유기적으로 연결되는 것이 중요하다”며 “니어솔루션과의 협력을 통해 로봇·자동화 기술과 AI 기반 운영 체계를 결합하고 물류와 제조 분야에서 새로운 AX 사업 기회를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.양사는 이번 협약을 바탕으로 물류·제조 현장에서 실질적인 기술·사업 협력 사례를 만들어 나가고, 협력 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.