쿠차라, 현대백화점 목동점 신규 오픈

세줄 요약 쿠차라가 10월 8일 현대백화점 목동점 본관 지하 2층 식품관에 신규 매장을 열었다. 리뉴얼된 BI와 ‘EVERYDAY CUCHARA’ 슬로건을 반영해 일상 속에서 부담 없이 즐기는 멕시칸 한 끼를 강조했다. 부리또, 타코, 샐러드 등 주요 메뉴를 제공하고, 앱·키오스크·대면 주문도 가능하다. 현대백화점 목동점 신규 매장 오픈

EVERYDAY CUCHARA 슬로건과 BI 반영

K-MEX 메뉴와 다양한 주문 방식 제공

이미지 확대 [사진 = 쿠차라 제공] 닫기 이미지 확대 보기 [사진 = 쿠차라 제공]

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보나비가 운영하는 멕시칸 캐주얼 브랜드 쿠차라가 10월 8일 현대백화점 목동점에 신규 매장을 열었다.신규 매장은 현대백화점 목동점 본관 지하 2층 식품관에 위치한다. 백화점 방문객은 물론 인근 직장인과 지역 주민들도 보다 편리하게 쿠차라를 이용할 수 있을 것으로 기대된다.이번 매장은 쿠차라의 리뉴얼된 BI와 새로운 브랜드 슬로건 ‘EVERYDAY CUCHARA’를 정식 매장 공간에 반영한 것이 특징이다.‘EVERYDAY CUCHARA’는 멕시칸 푸드를 특별한 날에만 찾는 메뉴가 아니라, 고객의 일상 속에서 자연스럽게 선택할 수 있는 한 끼로 만들겠다는 브랜드 방향성을 담고 있다. 혼자 또는 함께하는 식사부터 바쁜 일상 속 간편한 한 끼까지, 다양한 순간에 부담 없이 쿠차라를 즐길 수 있도록 하겠다는 의미다.쿠차라는 멕시칸 메뉴에 한국적인 맛과 감각을 접목한 ‘K-MEX’를 선보이고 있다. 부리또, 부리또볼, 타코, 샐러드 등 다양한 메뉴를 통해 멕시칸 푸드를 보다 친숙하게 즐길 수 있도록 하고 있으며, 현대백화점 목동점에서도 기존 일반 매장의 주요 메뉴를 동일하게 제공한다.주문 방식도 고객의 이용 상황에 맞춰 선택할 수 있도록 다양하게 마련했다. 쿠차라 앱과 매장 키오스크를 통한 주문은 물론 대면 주문도 가능하다. 매장 운영시간은 현대백화점 목동점 운영시간에 따른다.신규 매장 오픈을 기념한 증정 프로모션도 진행한다. 10월 8일부터 18일까지 현대백화점 목동점에서 1만 5,000원 이상 주문하면 ‘치즈스틱(오리지널)’을, 3만 원 이상 주문하면 ‘나쵸＆살사＆과카몰레’를 증정한다.쿠차라는 이번 신규 매장 오픈을 계기로 백화점과 쇼핑몰 등 고객의 일상과 밀접한 공간을 중심으로 오프라인 고객 접점을 지속적으로 확대할 계획이다.보나비 관계자는 “현대백화점 목동점은 쿠차라가 새롭게 정립한 브랜드 방향성을 정식 매장 공간에서 보여주는 매장”이라며 “고객들이 일상 속 다양한 순간에 쿠차라를 자연스럽게 선택하고, 다양한 메뉴를 보다 편리하게 즐길 수 있도록 해나갈 것”이라고 말했다.한편 쿠차라는 현대백화점 목동점에 이어 10월 말 현대아울렛 동대문점에도 신규 매장을 열 예정이다.