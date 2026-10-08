데무(DÉMOO), 롯데백화점 잠실점 리뉴얼 통해 ‘PARKCHOONMOO’ 국내 첫 선

세줄 요약 미니멀 아방가르드 브랜드 데무가 롯데백화점 잠실점 리뉴얼 오픈과 함께 박춘무 디자이너의 시그니처 라인 PARKCHOONMOO를 국내 첫 공개했다. 파리 2027 S/S 컬렉션을 바탕으로 독립 라인 정체성을 강화하고, 국내 고객에게 브랜드 세계관을 직접 보여준다. 롯데백화점 잠실점 리뉴얼과 PARKCHOONMOO 첫 공개

파리 2027 S/S 컬렉션 기반 독립 라인 강화

데무 디자인 DNA와 박춘무 철학의 결합

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미니멀 아방가르드를 대표하는 데무(DÉMOO)가 10월 13일 롯데백화점 잠실점 리뉴얼 오픈과 함께 박춘무 디자이너의 시그니처 컬렉션 라인 ‘PARKCHOONMOO(박춘무)’를 국내에서 처음 선보인다.이번 리뉴얼은 지난 9월 파리에서 공개한 2027 S/S PARKCHOONMOO 컬렉션을 기점으로 브랜드의 방향성을 한층 강화하는 행보의 일환이다. 데무가 지닌 디자인 DNA를 기반으로 PARKCHOONMOO를 하나의 독립적인 컬렉션 라인으로 확장하고, 고유의 디자인 철학과 정체성을 한층 분명하게 보여준다.2027 S/S PARKCHOONMOO 컬렉션은 박춘무 디자이너 특유의 미니멀한 미학과 구조적인 실루엣을 중심으로 브랜드의 시그니처를 선명하게 담아냈다. ‘무(無, VOID)’를 테마로 비움과 여백에서 출발해 절제된 디자인과 과감한 형태, 서로 다른 소재의 대비를 통해 PARKCHOONMOO만의 독창적인 미학을 펼쳐냈으며, 파리 현지에서도 긍정적인 반응을 얻었다.파리 컬렉션으로 PARKCHOONMOO의 정체성을 알린 데 이어, 국내에서는 리뉴얼된 데무 롯데백화점 잠실점을 통해 시그니처 컬렉션을 처음으로 선보인다. 파리에서 공개한 컬렉션을 국내 고객에게 직접 소개하는 첫 번째 공간으로, PARKCHOONMOO의 컬렉션과 브랜드 아이덴티티를 가까이에서 경험할 수 있도록 구성된다.이번 리뉴얼을 통해 데무가 이어온 디자인 DNA와 PARKCHOONMOO의 독자적인 컬렉션을 한 공간에서 선보이며, 박춘무 디자이너의 디자인 세계를 보다 폭넓게 보여줄 예정이다. 이를 통해 PARKCHOONMOO의 컬렉션과 브랜드 이미지를 국내에서도 본격적으로 구축하는 한편, 글로벌 시장에서의 브랜드 정체성을 더욱 강화해 나갈 계획이다.