JDC, 제주첨단과기단지 2단지 첫 산업용지 분양… IT·BT 7만 5860㎡

19~28일 분양 신청…13개 필지 공급, 2년 무이자 할부

1단지 연계 첨단기업 유치 시동…84만 8000㎡ 규모 조성

이미지 확대 제주국제자유도시개발센터(JDC)가 정보통신(IT)·생물화학(BT) 분야 기업을 대상으로 7만 5860㎡ 규모의 첫 산업시설용지 분양에 나선다. JDC 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주국제자유도시개발센터(JDC)가 정보통신(IT)·생물화학(BT) 분야 기업을 대상으로 7만 5860㎡ 규모의 첫 산업시설용지 분양에 나선다. JDC 제공

세줄 요약 JDC가 제주첨단과학기술단지 2단지에서 첫 산업시설용지 13개 필지, 7만5860㎡를 IT·BT 기업에 분양한다. 분양대금은 2년 무이자 할부를 적용해 초기 부담을 낮추고, 1단지와 연계한 첨단기업 유치에 나선다 제주첨단과기단지 2단지 첫 산업용지 분양 개시

IT 7필지·BT 6필지, 총 7만5860㎡ 공급

2년 무이자 할부로 기업 초기 부담 완화

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제주첨단과학기술단지 2단지가 조성 단계에서 기업 유치 단계로 본격 전환된다. 제주국제자유도시개발센터(JDC)가 정보통신(IT)·생물화학(BT) 분야 기업을 대상으로 7만 5860㎡ 규모의 첫 산업시설용지 분양에 나선다.JDC는 오는 19일부터 28일까지 제주시 월평동 일원에 조성 중인 제주첨단과학기술단지 2단지 산업시설용지 1차 분양 신청을 받는다고 8일 밝혔다.이번에 공급되는 용지는 모두 13개 필지다. IT 분야 7개 필지 2만 7328㎡와 BT 분야 6개 필지 4만 8532㎡다. 다만 BT 분야 가운데 산업-14 5개 필지는 3만 342㎡, 산업-15 1개 필지는 1만 8190㎡로 나뉜다.전체 공급금액은 약 337억 3279만원이다. IT 용지는 207억 9772만원, BT 용지는 129억 3502만원 규모다. JDC는 기업의 초기 투자 부담을 줄이기 위해 이번 공급 토지에 대해 분양대금 2년 무이자 할부 조건을 적용한다.제주첨단과학기술단지 2단지는 제주시 월평동 일원 84만 8000㎡ 규모로 조성되는 국가산업단지다. 기존 1단지와 연계해 IT·BT·CT·ET 등 첨단산업을 집적하고 제주 산업 경쟁력을 높이는 사업이다.이번 공급은 부지조성공사 착공과 관리기본계획 승인·고시 등 주요 절차를 거쳐 처음으로 산업시설용지를 기업에 공급한다는 데 의미가 있다. JDC는 1단지에서 구축된 기업·산업 기반과 연계해 첨단기업을 유치하고, 단지 조성 일정과 기업 수요에 맞춰 산업용지를 단계적으로 공급할 계획이다.세부 필지별 공급금액과 신청 자격, 제출서류, 계약 조건 등은 JDC와 제주첨단과학기술단지 홈페이지에 게시된 분양공고문에서 확인할 수 있다.이경선 JDC 산업육성본부장은 “이번 1차 산업용지 공급은 제주첨단과학기술단지 2단지가 조성 단계에서 본격적인 기업 유치 단계로 넘어가는 출발점”이라며 “1단지에서 축적된 기업과 산업 기반을 바탕으로 첨단기업을 적극 유치하겠다”고 말했다.