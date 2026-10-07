‘PTS 문화예술대전’ 바니앤피그눈썹 김정희 대표, 2년 연속 심사위원 위촉

세줄 요약 바니앤피그눈썹 김정희 대표가 중기부 주최 ‘2026 소상공인 기능경진대회-제3회 PTS 문화예술대전’에서 미용문신(PMU) 눈썹 부문 심사위원으로 2년 연속 위촉돼 참여했다. 김 대표는 출전자들의 기술 향상과 공정한 평가를 강조하며, 문신사법 시행을 앞두고 위생과 고객 안전의 중요성도 함께 짚었다. 김정희 대표, PTS 문화예술대전 심사위원 위촉

미용문신 눈썹 부문 심사, 2년 연속 참여

문신사법 앞두고 위생·안전 기준 강조

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바니앤피그눈썹 김정희 대표가 10월 7일 서울 여의도 중소기업중앙회 K-BIZ홀에서 열린 ‘2026 소상공인 기능경진대회-제3회 PTS 문화예술대전’에 심사위원으로 위촉돼 심사에 참여했다. 김 대표는 지난해 제2회 대회에 이어 2년 연속 심사위원을 맡았다.이번 대회는 중소벤처기업부가 주최하고 소상공인시장진흥공단과 소상공인연합회가 주관했으며, (사)대한문신사중앙회가 시행을 맡았다. 보건복지부·산업통상부·문화체육관광부와 중소기업중앙회가 후원했다. 수상자에게는 보건복지부·중소벤처기업부·산업통상부 장관상을 비롯해 중소기업중앙회장상, 소상공인연합회장상, 소상공인시장진흥공단 이사장상 등이 수여됐다.PTS는 반영구화장(Permanent Makeup), 타투(Tattoo), 두피문신(Scalp Micropigmentation)의 영문 머리글자를 딴 명칭이다. 올해 대회는 서화문신(타투), 미용문신(PMU), 두피문신(SMP) 등 3개 분야로 진행됐으며, 전국의 신진 문신사부터 숙련 아티스트까지 참가해 기량을 겨뤘다.대회는 2027년 10월 29일 문신사법 시행을 앞두고 열렸다. 문신의 제도권 편입을 앞둔 가운데 현장 문신사들의 기술 수준과 위생·안전 기준을 함께 살펴보는 자리로 마련됐다.미용문신(PMU) 눈썹 부문 심사를 맡은 김 대표는 “2년 연속 심사에 참여하며 출전자들의 기술 수준이 한층 높아진 것을 체감했다”며 “아티스트들이 공정한 평가를 받고 한 단계 성장할 수 있도록 심사에 임했다”고 밝혔다.이어 “문신사법 시행을 앞두고 문신사에게는 기술만큼 위생과 고객 안전에 대한 책임도 커졌다”며 “현장 경험과 교육으로 힘을 보태 K-눈썹 기술이 세계 무대에서 인정받는 기준이 되도록 노력하겠다”고 덧붙였다.