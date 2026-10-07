보드온파트너스, 보드게임카페 운영 업무 키오스크로 통합

세줄 요약 보드온파트너스가 보드게임카페에서 직원이 맡아 온 게임 설명, 대여·반납, 주문·결제 업무를 메인 키오스크와 좌석별 키오스크로 분산하는 통합 시스템을 공개했다. 손님은 테이블에서 바로 주문하고, 게임 안내와 재고·회원 관리도 한 번에 처리할 수 있다. 보드게임카페 반복 업무, 키오스크로 분산

게임 설명·대여·주문·결제, 좌석별 처리

출입·회원·재고 관리까지 통합 제공

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보드게임카페 운영 관리 프로그램 보드온파트너스가 게임 설명, 대여·반납, 주문·결제처럼 직원이 맡아 온 업무를 메인 키오스크와 좌석별 키오스크로 나눠 처리하는 시스템을 선보였다.보드게임카페는 그동안 직원 한 명이 게임 설명, 대여·반납 확인, 음식 주문, 결제를 한꺼번에 맡아 왔다. 손님이 몰리는 저녁과 주말에는 한 테이블을 응대하는 동안 다른 테이블의 요청이 밀린다. 게임 설명처럼 시간이 걸리는 일이 겹치면 주문과 결제도 늦어진다. 회사 측은 이런 응대 병목이 매장 규모와 상관없이 되풀이되는 문제라고 설명했다.보드온파트너스는 이 업무를 메인 키오스크와 좌석별 키오스크로 나눴다. 손님은 카운터에 가거나 직원을 부르지 않고 테이블에서 바로 음식을 주문할 수 있다. 응대 창구를 좌석마다 둔 셈이다.직원 업무 가운데 시간이 소요되는 게임 안내도 손님이 직접 진행할 수 있다. 함께 온 인원과 장르, 난이도, 예상 소요시간에 맞춰 게임을 찾고, 점주가 등록한 사진과 설명, 안내 영상을 통해 이용 방법을 확인하는 방식이다. 회사 측은 첫 방문 손님이 많은 시간대에도 게임 설명에 투입되는 직원의 업무를 줄일 수 있다고 설명했다.대여·반납, 분실·파손 확인, 게임과 식음료 재고 관리도 한 시스템에서 처리한다. 주문과 결제 위주인 일반 매장용 키오스크와 달리, 보드게임 대여와 식음료 재고를 함께 관리할 수 있다.회원 관리, 출입, 결제 기능도 갖췄다. 출입은 안면인식, QR코드, 휴대폰 번호 입력 중에서 고를 수 있고, 회원 이용 이력에 따라 쿠폰과 포인트를 운영할 수 있다. 결제 수단은 매장 사정에 맞춰 애플페이, 삼성페이, 카카오페이, 지역화폐 등에서 골라 구성한다.보드온파트너스는 안면인식·QR·휴대폰 번호를 활용한 출입 관리부터 좌석·이용시간 관리, 인원·장르·난이도별 게임 탐색, 대여·반납과 재고 관리, 쿠폰·포인트 회원 혜택, 결제 등의 기능을 하나의 시스템에서 제공한다. 매장 직원이 맡아 온 반복 업무를 메인·좌석별 키오스크와 관리자 화면으로 분산해 운영 업무를 지원하는 방식이다.