STEG, 연례 컨퍼런스 ‘EBP NEW＆NOW!’ 10월 28일 개최

‘에이전틱 엔터프라이즈’ 주제… AI가 스스로 일하는 기업으로 진화하기 위한 방향 제시

에이전트 AI 비즈니스 솔루션 시연… 글로벌 비즈니스 플랫폼 도약 구체화

이미지 확대 오는 10월 28일 STEG의 연례 컨퍼런스 ‘EBP NEW＆NOW!’가 개최된다. 사진=STEG 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 10월 28일 STEG의 연례 컨퍼런스 ‘EBP NEW＆NOW!’가 개최된다. 사진=STEG 제공

세줄 요약 STEG가 10월 28일 서울 양재동 엘타워에서 연례 컨퍼런스 EBP NEW＆NOW!를 개최한다. 올해 주제는 에이전틱 엔터프라이즈다. 임현길 대표는 기조연설에서 AI가 스스로 일하는 기업으로의 전환 방향을 제시한다. 오후 세션에서는 에이전트 AI 적용 사례와 EBP 비즈니스 솔루션 시연이 이어진다. 10월 28일 EBP NEW＆NOW! 개최 발표

에이전틱 엔터프라이즈 전환 방향 제시

에이전트 AI·EBP 솔루션 시연 예고

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에스티이지(STEG)가 오는 10월 28일 서울 양재동 엘타워에서 연례 컨퍼런스 ‘EBP NEW＆NOW!’를 개최한다고 7일 밝혔다.지난해 ‘EBP DEVELOPER’에 이어 열리는 이번 행사의 주제는 에이전틱 엔터프라이즈(AGENTIC ENTERPRISE)다. 임현길 STEG 대표는 기조연설을 통해 AI를 사용하는 기업에서 AI가 스스로 일하는 기업으로 진화하기 위한 방향을 제시한다. 사람과 에이전트 AI가 기존 시스템과 연계돼 하나의 워크플로우 안에서 업무를 수행하는 새로운 기업 환경을 구체적으로 다룰 예정이다.오후 세션에서는 기업의 경쟁력을 제고하는 에이전트 AI 기술과 사례를 다룬다. 먼저 E-GENE BUSINESS PLATFORM(이진 비즈니스 플랫폼, 이하 EBP) AI 매트릭스와 함께 에이전트 AI의 업무 수행 프로세스를 선보인다. STEG는 이미 E-GENE ITSM에 30여종의 에이전트 AI를 적용한 바 있다. 또한 자산 관리, 클라우드 네이티브 ITSM, CI/CD 등 클라우드 및 네이티브 환경을 위한 핵심 전략도 소개한다.아울러 안전보건 관리, AI 거버넌스, AI 기반 HR, 스마트 모바일 오피스, CRM 등 EBP에 내장된 핵심 비즈니스 솔루션을 현장 시연으로 선보인다. 앞서 STEG는 2년 내에 1000개의 EBP 애플리케이션을 확보하겠다는 도전적인 비전을 밝힌 바 있다. 이번 행사에서는 에이전트 AI 기반의 업무 자동화 시연을 비롯해 비즈니스 솔루션과 에이전틱 엔터프라이즈의 강력한 시너지를 제시하고, 글로벌 비즈니스 플랫폼으로 비상할 EBP의 구체적인 미래 청사진을 공개한다.임현길 STEG 대표는 “AI가 스스로 판단하고 행동하는 새로운 시대를 맞아 EBP NEW＆NOW!를 개최하게 됐다”며 “에이전틱 엔터프라이즈로 나아가고자 하는 기업의 과제를 함께 나누고 실질적인 해법을 제시하는 자리가 될 것”이라고 말했다.한편, 이번 컨퍼런스는 STEG가 주최하고 정부정보화협의회를 비롯해 공공부문발주자협의회 및 한국인공지능정부협회가 후원 기관으로 참여한다.