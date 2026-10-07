경제6단체장 만난 이형일 경제부총리

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이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽 네 번째)이 7일 서울 대한상공회의소에서 열린 ‘경제 6단체장 간담회 겸 기업혁신지원 민관협의체’ 간담회에서 최태원 대한상공회의소 회장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이동근 한국경영자총협회 부회장, 최진식 한국중견기업연합회장, 최태원 대한상공회의소 회장, 이 부총리, 류진 한국경제인협회장, 김기문 중소기업중앙회장, 윤진식 한국무역협회장. 2026.10.7 도준석 전문기자