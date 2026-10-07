홍지선 “재개발·재건축 사업 속도 저해요인 적극 해소”

세줄 요약 홍지선 국토교통부 장관이 국감에서 재개발·재건축 등 도심 공급의 속도 저해요인을 적극 해소하겠다고 밝혔다. 신속 추진 사업장에는 인센티브를 주고, 현장 갈등과 분쟁도 적극 조정하겠다고 했다. 수도권 주택 공급을 위해 공공택지 최단기 착공모델과 신규택지 확보도 추진한다. 재개발·재건축 속도 저해요인 해소 방침

신속 추진 사업장 인센티브 부여 계획

공공택지 착공 확대와 주거안정플랜 추진

이미지 확대 홍지선 국토교통부 장관. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 홍지선 국토교통부 장관. 뉴시스

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홍지선 국토교통부 장관이 7일 “재개발·재건축 등 도심 공급도 사업 속도를 가로막는 요인을 적극 해소하겠다”고 밝혔다.홍 장관은 이날 국회 국토교통위원회의 국토교통부 국정감사에 출석해 “신속하게 추진되는 사업장에 인센티브를 부여하고 현장의 갈등과 분쟁도 보다 적극적으로 조정하겠다”며 이렇게 말했다.홍 장관은 “무엇보다 수도권에 필요한 주택이 충분히, 그리고 신속하게 공급될 수 있도록 공급 기반을 확실히 다지겠다”며 “공공택지 최단기 착공모델을 구축하고 신규택지 등도 확보해 공공택지 착공물량을 확충하겠다”고 강조했다.주거안전망을 두고서는 “공적주택과 보편형 공공임대 공급 등 주거안정플랜을 차질 없이 추진하고 주거급여 대상 확대 등 주거지원체계를 개선하겠다”고 했다.한국토지주택공사(LH) 개혁에 대해서는 “국민의 신뢰 속에서 주택공급과 주거복지라는 본연의 역할을 제대로 수행할 수 있도록 실효성 있는 개혁방안을 마련하겠다”고 언급했다.