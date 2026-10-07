바이오 더마 코스메틱 브랜드 팜올로지, 인천공항 T1 롯데면세점 입점

세줄 요약 바이오 더마 코스메틱 브랜드 팜올로지가 인천공항 T1 롯데면세점에 입점했다. 독자 특허 원료 미넥신을 앞세워 여행객과 해외 소비자 접점을 넓히고, 연구 기반 스킨케어와 스킨 롱제비티 철학을 알릴 계획이다. 인천공항 T1 롯데면세점 입점 발표

특허 원료 미넥신 기반 제품 전개

연구 기반 스킨 롱제비티 철학 강조

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바이오 더마 코스메틱 브랜드 팜올로지(PHARMOLOGY)가 10월 1일 인천국제공항 제1여객터미널(T1) 롯데면세점에 입점했다. 독자 개발 특허 소재 ‘미넥신(MINEXIN®)’을 기반으로 한 제품으로 국내외 소비자와의 접점을 넓힌다는 계획이다.전문가 시장을 중심으로 성장해온 팜올로지는 이번 입점을 통해 미넥신을 기반으로 한 다양한 제품을 선보인다. 인천공항을 이용하는 여행객에게 전문가 시장에서 출발한 스킨케어를 경험할 기회를 제공하고, 독자 원료를 개발해온 연구 철학과 연구 기반 제품의 가치를 알릴 계획이다.팜올로지는 피부 문제와 노화를 연구해온 생명공학 박사들의 20년 경험과 노하우에서 출발했다. ‘본연으로 돌아가다’라는 철학 아래 피부 환경의 균형과 회복을 추구하며, 장기적인 피부 건강을 의미하는 ‘스킨 롱제비티(Skin Longevity)’를 지향한다. 이를 바탕으로 전문가의 관리에서 소비자의 일상까지 이어지는 스킨케어를 제안한다.팜올로지는 각기 다른 분야의 전문성을 갖춘 박사급 연구진의 연구 역량을 제품 개발에 집약했다. 마이크로바이옴 기반 신소재를 연구하는 양정은 박사, 피부과학 기반 안티에이징 분야를 연구하는 황은선 박사, 유효성분 분리·정제 및 산업화 분야를 연구하는 조진경 박사가 제품 설계에 참여했다.연구진은 독자 개발한 특허 소재 ‘미넥신(MINEXIN®)’을 선보였다. 미넥신은 기존 화장품에서 높은 비중을 차지하는 정제수를 대체하는 팜올로지의 핵심 베이스 성분으로 적용된다. 한국피부과학연구원 인체적용시험 결과 정제수 대비 흡수 속도·깊이는 약 4.82배, 흡수량은 약 1.63배로 나타났으며 개인차가 있을 수 있다. 팜올로지는 단순히 특정 유효성분을 추가하는 방식에서 나아가 피부 환경과 유효성분의 전달까지 종합적으로 고려하는 스킨케어 설계 철학을 추구한다. 미넥신은 2026년 1월 국제화장품원료집(ICID)에 신원료로 등재됐다.대표 제품은 ‘드롭 ＆ 탭’ 8주 세트와 ‘인텐시브 베리어 픽스’다. 8주 탄력세트는 ‘스킨 리셋 드롭’과 ‘뉴트리리쥬브 핑크 탭’을 조합해 탄력·광채 케어를, 8주 회복세트는 ‘스킨 리셋 드롭’과 ‘뉴트리밸런스 화이트 탭’을 통해 장벽 균형·수분 케어를 제안한다. 고농축 세럼 드롭은 매일 사용하고 동결건조 탭은 주 1회 녹여 사용하는 8주 루틴으로, 탭 한 알에는 세럼 4병 분량이 담겼다. ‘인텐시브 베리어 픽스’는 세라마이드를 함유한 실리콘 프리 고농축 장벽 크림이다.팜올로지는 한국을 비롯해 미국, 일본, 중국, 베트남 등에서 브랜드를 전개하고 있다. 이번 인천공항 T1 롯데면세점 입점도 국내외 소비자에게 연구 기반 제품을 소개하는 글로벌 전개의 연장선이다.팜올로지글로벌 관계자는 “팜올로지는 독자 원료를 개발한 연구진이 처방 설계부터 제품 완성까지 직접 참여하는 연구 기반 브랜드”라며 “이번 입점을 계기로 전문가 시장에서 쌓아온 신뢰와 연구 성과를 더 많은 국내외 소비자에게 알리고, 일상에서도 꾸준히 사용할 수 있는 스킨케어로 가까이 다가가겠다”고 말했다.팜올로지 제품은 인천국제공항 제1여객터미널 롯데면세점에서 만나볼 수 있다.