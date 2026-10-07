오스람 헬스케어, 부위별 맞춤 소형 안마기 5종 출시

세줄 요약 오스람 헬스케어가 목·어깨, 무릎, 등·허리, 눈 등 피로 부위에 맞춘 소형 안마기 5종을 출시했다. 적색광 LED, 공기압, 지압 기능을 적용했고 무선 충전으로 집과 사무실에서 편리하게 쓸 수 있다. 부위별 맞춤 소형 안마기 5종 출시

적색광 LED·공기압·지압 기능 적용

무선 충전으로 휴대성과 편의성 강화

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120년 역사의 글로벌 광학 브랜드 오스람(OSRAM)의 기술 노하우를 바탕으로 건강한 라이프스타일을 제안하는 오스람 헬스케어(운영사 ㈜네오밴스, 대표 신현수)가 부위별 맞춤 관리가 가능한 소형 안마기 5종을 출시했다고 1일 밝혔다.오스람은 광학·조명 분야에서 기술력을 쌓아온 글로벌 브랜드로, 다수의 특허를 보유하고 있다. 오스람 헬스케어는 이 기술 기반을 일상 헬스케어 제품에 접목해 현대인의 생활 패턴에 맞춘 마사지 제품을 선보이고 있다.이번에 출시한 제품은 ▲목·어깨 마사지기(TS1) ▲무릎 마사지기(KE1) ▲등·허리 마사지기(WS3) ▲마사지 쿠션(WS2) ▲눈 마사지기(ES2) 5종이다. 목과 어깨, 무릎, 등과 허리, 눈가처럼 일상에서 쉽게 피로해지는 부위에 맞춰 제품별 기능을 구성했다.목·어깨 마사지기(TS1)와 무릎 마사지기(KE1)에는 ‘오스람 적색광 LED’를 적용했다. 피부에 닿는 부위에 따뜻한 온열감을 전달해 마사지와 함께 편안한 휴식을 돕는다.등·허리 마사지기(WS3)와 마사지 쿠션(WS2)은 오래 앉아 있는 사용자를 위해 인체공학적 지압 기능을 갖췄다. 눈 마사지기(ES2)는 공기압으로 눈가를 부드럽게 마사지한다.5종 모두 무선 충전 방식이라 집이나 사무실 등 어디서나 간편하게 쓸 수 있다. 휴대성과 사용 편의성을 높여 따로 공간을 마련하지 않아도 일상에서 부담 없이 활용할 수 있다.오스람 헬스케어 관계자는 “오스람 브랜드의 LED 기술력을 일상적인 헬스케어 제품에 접목해 부위별 특성에 맞춘 마사지기 라인업을 구성했다”며 “바쁜 일상에서 간편하게 사용할 수 있는 헬스케어 제품을 통해 편안한 휴식 경험을 제공하겠다”고 말했다.오스람 헬스케어 마사지기 5종의 상세 사양과 론칭 기념 프로모션 혜택은 오스람 헬스케어 공식 온라인 스토어에서 확인할 수 있다.