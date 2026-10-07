샐러디, ‘월레스와 그로밋’과 콜라보… 신메뉴부터 굿즈까지

세줄 요약 샐러디가 인기 애니메이션 ‘월레스와 그로밋’과 협업해 그로밋 모티브의 샌드위치·브레드 3종과 키링, 띠부띠부씰을 출시했다. 10월 13일부터 약 2개월간 판매하고, 멤버십 프리퀀시 이벤트로 특별 제작 티셔츠도 증정한다. 샐러디, 월레스와 그로밋 협업 메뉴 출시

그로밋 모티브 샌드위치·브레드 3종 공개

키링·띠부씰·티셔츠 이벤트로 팬심 공략

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샐러드 프랜차이즈 샐러디가 인기 애니메이션 ‘월레스와 그로밋(Wallace ＆ Gromit)’과 손잡고 이색 콜라보레이션을 선보인다.샐러디는 10월 13일부터 약 2개월간 ‘월레스와 그로밋’의 대표 캐릭터 그로밋을 모티브로 한 콜라보 메뉴 3종과 다양한 굿즈를 선보인다고 밝혔다.콜라보 메뉴는 ▲[그로밋] 오렌지 치즈 연어 샌드위치 ▲[그로밋] 오렌지 치즈 치킨 샌드위치 ▲[그로밋] 오렌지 크림치즈 브레드 3종이다. 이번 메뉴는 월레스와 그로밋이 달에 있는 치즈를 좋아한다는 설정에서 착안했다. 작품 속 대표 소재인 ‘치즈’에 주목해 샌드위치 2종에는 크림치즈, 화이트치즈, 슈레드치즈 등 3종의 치즈를 활용했다. 여기에 상큼한 오렌지잼을 더해 치즈의 풍미와 오렌지의 산뜻한 맛을 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 연어와 치킨을 각각 메인 토핑으로 활용해 취향에 따라 선택할 수 있다.소장 욕구를 자극하는 굿즈도 준비했다. ▲그로밋 키링 2종은 샐러디, 포케, 랩, 샌드위치 등 메인 메뉴를 구매한 고객에게 별도로 판매한다. 그로밋의 귀여운 모습을 담아 일상에서도 쓰기 좋게 만들었다. 키링은 일부 매장을 제외한 전 매장에서 구매할 수 있다.또한 콜라보 메뉴 구매 고객에게는 ▲그로밋 띠부띠부씰을 증정한다. 총 4종으로 구성된 띠부띠부씰을 통해 메뉴를 즐기는 동시에 캐릭터를 수집하는 재미까지 더했다. 띠부띠부씰 역시 일부 매장에서 운영된다.샐러디 멤버십을 활용한 ‘그로밋 프리퀀시 이벤트’도 진행한다. 10월 13일부터 11월 12일까지 진행되는 이번 이벤트는 프리퀀시를 5회 이상 적립한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ‘샐러디 X 그로밋 특별 제작 티셔츠’를 증정한다. 대상 메뉴는 샌드위치 전 메뉴로, 단품과 세트 모두 적립할 수 있으며 전 매장에서 진행된다.샐러디 관계자는 “이번 협업은 ‘월레스와 그로밋’의 대표적인 소재인 치즈를 샐러디만의 방식으로 재해석해 메뉴부터 굿즈, 멤버십 이벤트까지 다양한 접점에서 브랜드를 경험할 수 있도록 기획했다”며 “그로밋을 좋아하는 고객은 물론 새로운 메뉴와 재미있는 브랜드 경험을 찾는 고객들에게 즐거운 콜라보레이션이 되길 기대한다”고 말했다.한편 샐러디는 지난해 AI 크리에이터 ‘정서불안 김햄찌’와 IP 협업을 통해 샌드위치와 굿즈를 출시하며 소비자들의 호응을 얻은 바 있다. 이를 바탕으로 앞으로도 다양한 IP와의 협업을 통해 샐러디만의 색깔을 담은 제품과 브랜드 경험을 선보일 예정이다.