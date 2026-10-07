[속보]누리호 오늘 낮 12시 25분 발사

우주청 “기상 상태 발사조건 충족”

이미지 확대 누리호 기립 완료 지난 6일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 기립 작업이 진행되고 있다. 2026.10.6 닫기 이미지 확대 보기 누리호 기립 완료 지난 6일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 기립 작업이 진행되고 있다. 2026.10.6

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한국형 발사체 누리호 5호의 발사시점은 7일 낮 12시 25분으로 확정됐다.우주항공청과 한국항공우주연구원은 7일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 발사관리위원회를 열고 기술 준비, 기상 상황, 우주 환경, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토해 이렇게 결정했다.추진제 충전은 이날 오전 9시 40분쯤에 시작하고 오전 10시 50분쯤에 연료 충전을 완료한 뒤 오전 11시 25분쯤 산화제 충전까지 마치게 된다.누리호는 발사 10분 전인 낮 12시 15분부터 발사 자동운용이 시작된다. 이때부터 시스템이 이상 현상을 감지하면 발사는 자동 중단된다.