[속보]누리호 오늘 낮 12시 25분 발사

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보]누리호 오늘 낮 12시 25분 발사

유용하 기자
유용하 기자
입력 2026-10-07 08:54
수정 2026-10-07 09:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

우주청 “기상 상태 발사조건 충족”

이미지 확대
누리호 기립 완료
누리호 기립 완료 지난 6일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 기립 작업이 진행되고 있다. 2026.10.6


한국형 발사체 누리호 5호의 발사시점은 7일 낮 12시 25분으로 확정됐다.

우주항공청과 한국항공우주연구원은 7일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 발사관리위원회를 열고 기술 준비, 기상 상황, 우주 환경, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토해 이렇게 결정했다.

추진제 충전은 이날 오전 9시 40분쯤에 시작하고 오전 10시 50분쯤에 연료 충전을 완료한 뒤 오전 11시 25분쯤 산화제 충전까지 마치게 된다.

누리호는 발사 10분 전인 낮 12시 15분부터 발사 자동운용이 시작된다. 이때부터 시스템이 이상 현상을 감지하면 발사는 자동 중단된다.

유용하 과학전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
누리호 5호의 발사시점은 언제로 확정되었는가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로