일본 맞춤정장 브랜드 패브릭도쿄, 한국 진출 앞두고 서울 명동서 팝업

세줄 요약 일본 맞춤의류 브랜드 패브릭도쿄가 한국 시장 진출을 앞두고 서울 명동 ZEN 매장에서 팝업스토어를 연다. 일본 본사 직원이 상주해 체촌과 맞춤 주문을 돕고, 한국 체형에 맞춘 샘플과 스마트오더, Karada ID도 체험할 수 있다. 명동 ZEN 매장서 10월 3~11일 팝업 운영

본사 직원 상주, 체촌·주문 1대1 상담 진행

한국 체형 샘플 47벌과 Karada ID 체험 제공

이미지 확대 ‘젠’ 명동점에서 운영 중인 패브릭도쿄 팝업스토어 현장모습(제공-부림광덕) 닫기 이미지 확대 보기 ‘젠’ 명동점에서 운영 중인 패브릭도쿄 팝업스토어 현장모습(제공-부림광덕)

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일본 맞춤형 의류 브랜드 패브릭도쿄(FABRIC TOKYO)가 한국 시장 진출을 앞두고 서울 명동에서 팝업스토어를 운영한다.패브릭도쿄는 10월 3일부터 11일까지 ZEN 명동점에서 팝업스토어를 연다. 10월 7일은 매장 휴무일이다. 행사 기간 일본 본사 직원 3명이 현장에 상주하며 방문객의 체촌과 맞춤 주문을 돕는다.이번 팝업은 국내 소비자에게 브랜드와 맞춤 제작 방식을 처음 소개하는 자리다. 방문객은 제품을 직접 살펴본 뒤 스마트오더로 주문할 수 있고, 개인 신체 치수를 저장해 두는 ‘Karada ID’도 이용할 수 있다.현장에는 한국인 체형을 고려한 피팅 샘플 47벌(상의 27종, 하의 20종)이 준비된다. 방문객은 샘플을 직접 입어 보고 체형에 맞는 제품을 추천받을 수 있다. 체촌부터 상품 선택, 주문까지 1대1 상담으로 진행한다. 33apartment의 케이터링, 가챠 이벤트, 패브릭도쿄 오리지널 옷걸이 증정 같은 현장 이벤트도 마련했다.2012년 설립된 패브릭도쿄는 창업 후 약 9년 만에 매출이 40배 늘었고, 고객 연간 재구매율은 44.5%에 이른다. 2피스 정장은 3만9900엔에 판매한다. 일본 생활용품 기업 라이온(LION)과 협업해 세탁기로 빨 수 있는 정장도 선보였다.한국 시장에서는 부림광덕이 유통 및 공간 파트너로 협력한다. 부림광덕은 스타터(Starter), 나이키(Nike), 컨버스(Converse) 등의 구매대행을 시작으로 사업을 확대했으며, 이후 TBI, GAP, 랄프로렌 등의 남성복 제조 분야에서도 사업을 진행해왔다.부림광덕의 생산 기반인 PT. Kwangduk Worldwide는 인도네시아 반둥에 위치하고 있으며, 연간 180만 벌의 정장 생산능력을 보유하고 있다. TBI와 피어리스, 아오야마, 아오키 등에 제품을 공급하고 있다.패브릭도쿄는 이번 팝업에서 맞춤 의류에 대한 1대1 상담도 진행한다. 방문객이 체촌부터 상품 선택, 주문까지 현장에서 상담받을 수 있도록 운영하며, 33apartment의 케이터링과 가챠 이벤트, 패브릭도쿄 오리지널 행거 증정 등 현장 이벤트도 마련한다.패브릭도쿄 관계자는 이번 팝업을 통해 한국 소비자들이 브랜드의 맞춤 제작 방식과 제품을 직접 경험할 수 있도록 할 계획이라고 밝혔다. 또한 이번 행사를 통해 한국 소비자의 반응과 수요를 확인하고 향후 국내 시장에서의 사업 방향을 검토할 예정이다.