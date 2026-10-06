MDPI-대한화장품학회, SCIE·ESCI 등재 MDPI 저널 5개와 제휴 협약 체결

세줄 요약 MDPI가 대한화장품학회와 IJMS, Antioxidants, Biomolecules, Cosmetics, Molecules 등 SCIE·ESCI 등재 저널 5종의 제휴 협약을 체결했다. 학회 회원은 가입비 없이 APC 할인, 영문 교정, 도서 출판 할인, 학회 활동 지원 혜택을 받는다. MDPI-대한화장품학회, 저널 5종 제휴 협약 체결

회원 대상 APC 할인·교정·출판 지원 제공

화장품 연구 경쟁력·K뷰티 확산 기대

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오픈 액세스(Open Access, 이하 OA) 논문 출판 기업 MDPI가 대한화장품학회(회장 황재성, 경희대학교 유전생명공학과 교수)와 ‘International Journal of Molecular Sciences(이하 IJMS)’ 등 SCIE·ESCI 등재 MDPI 저널 5개에 대한 제휴 협약을 체결했다고 6일 밝혔다.협약 대상 저널은 IJMS, Antioxidants, Biomolecules, Cosmetics, Molecules 5종이다. 화장품과 화학 분야를 중심으로 항산화, 생화학, 분자·세포생물학 등 대한화장품학회의 주요 연구 영역을 폭넓게 다룬다.IJMS, Antioxidants, Biomolecules, Molecules는 과학기술인용색인(SCIE, Science Citation Index Expanded)에, Cosmetics는 신흥자료인용색인(ESCI, Emerging Sources Citation Index)에 등재돼 있다. 이 가운데 IJMS, Antioxidants, Biomolecules는 임팩트 팩터(IF) 5.6 이상을 기록하고 있고, 저널 인용 보고서(JCR)와 사이트스코어(CiteScore) 모두에서 해당 분야 상위 25%인 Q1에 들었다.이번 제휴로 대한화장품학회 회원은 별도의 가입비나 유지비 없이 제휴 저널의 논문 처리 비용(APC)을 할인받을 수 있다. 영문 교정 서비스와 도서 출판 할인, 학회 활동 지원 같은 혜택도 받을 수 있다.황재성 대한화장품학회 회장은 “SCIE와 ESCI에 등재된 MDPI의 우수한 저널들과 제휴를 맺게 되어 기쁘다”며 “이번 협약이 국내 화장품 연구의 경쟁력을 높이고, K뷰티 연구 성과를 세계에 널리 알리는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.이상우 MDPI 코리아 지사장은 “국내 화장품 과학 연구를 선도하고 있는 대한화장품학회와 협력하게 되어 뜻깊다”며 “MDPI는 앞으로도 국내 학회와의 협력을 확대하며 우리나라 연구자들의 OA 출판과 국내 연구실적의 글로벌 확산을 위해 적극 지원하겠다”고 밝혔다.MDPI는 최근 국내 학술단체와의 협력을 늘리고 있다. 지난 5월 한국제품안전학회와 저널 제휴 협약을 맺었고, 지난 O월 10일에는 대한물리치료사협회와 출판 파트너십을 체결했다. 현재 대한화장품학회를 포함해 6개 학술단체와 협력하며 국내 연구자의 OA 출판과 국제 학술 교류를 지원하고 있다.한편 1996년 스위스 바젤에서 설립돼 올해 창립 30주년을 맞은 MDPI는 모든 과학 분야에 걸쳐 500종이 넘는 학술지를 펴내는 완전 오픈 액세스(fully Open Access) 출판사다. 전 세계 학술기관, 학회와 폭넓게 협력하고 오픈 사이언스(Open Science) 확산에 힘쓰며, 지금까지 420만 명이 넘는 연구자의 연구 성과를 출판해 왔다.