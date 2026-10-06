허희수 사장, 배스킨라빈스 디지털 전환 가속화…AI 통해 아이스크림 혁신 나서

세줄 요약 배스킨라빈스가 허희수 사장 주도로 AI를 신제품 개발, 고객 참여 이벤트, 맞춤형 추천 서비스에 잇달아 도입하며 디지털 혁신을 가속화했다. 워크샵과 청담점에서는 생성형 AI로 플레이버를 기획했고, 앱에서는 구매 이력 기반 추천도 제공한다. 허희수 사장 주도 AI 디지털 전환 가속화

워크샵·청담점서 생성형 AI 신제품 개발

콘테스트·앱 추천으로 고객 경험 확장

이미지 확대 브랜드의 아이덴티티를 담은 배스킨라빈스의 전략 매장 ‘청담점’ 닫기 이미지 확대 보기 브랜드의 아이덴티티를 담은 배스킨라빈스의 전략 매장 ‘청담점’

이미지 확대 올해로 8회째를 맞은 배스킨라빈스의 ‘그래이맛 콘테스트’ 닫기 이미지 확대 보기 올해로 8회째를 맞은 배스킨라빈스의 ‘그래이맛 콘테스트’

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생성형 AI가 산업 전반으로 퍼지는 가운데, 배스킨라빈스가 AI를 앞세워 디지털 혁신에 속도를 내고 있다. 허희수 사장이 이끌어 온 디지털 전환 전략에 따라 AI 기반 신제품 개발, 고객 참여형 이벤트, 맞춤형 추천 서비스를 잇달아 선보이며 차별화된 브랜드 경험을 만들어 가고 있다.배스킨라빈스의 AI 활용은 신제품 개발 부문에서 가장 큰 성과를 올리고 있다. 새로운 제품과 서비스를 연구·실험하는 공간인 혁신 매장 ‘워크샵(Workshop)’은 지난 2024년 2월 문을 연 이후, AI를 포함한 차세대 기술을 활용한 연구개발 역량을 선보이는 거점 역할을 수행하고 있다. 특히 생성형 AI를 활용한 ‘AI NPD(New Product Development) 시스템’을 통해 아이디어 발굴부터 콘셉트 기획, 맛 조합 검토에 이르기까지 신제품 개발 과정에 AI를 접목 중이다.대표 사례는 구글플레이와 협업한 ‘트로피컬 썸머 플레이’다. 생성형 AI ‘제미나이(Gemini)’의 제안을 바탕으로 기획한 제품으로, 전 세계 배스킨라빈스 가운데 처음으로 AI를 활용해 개발한 플레이버다. 구글플레이 로고의 상징 색상을 모티브로 오렌지 샤베트, 애플 샤베트, 망고 샤베트, 패션후르츠 소르베를 조합했다. 색상 선정부터 색상별 맛 조합까지 AI와 함께 완성해, AI의 창의성과 배스킨라빈스의 제품 개발 노하우가 결합된 결과물이라는 평가를 받았다.지난해 오픈한 전략 매장 청담점에도 AI를 활용한 제품 혁신이 반영되고 있다. 청담점에서는 AI 챗봇과의 대화를 통해 개발한 플레이버 ‘오미자 오렌지 소르베’와 ‘시.크.릿.’을 만나볼 수 있다. 각각 ‘여름에 어울리는 한국만의 과일’과 ‘과거·현재·미래를 표현한 맛’과 같은 질문을 시작으로 AI가 제안한 원료와 콘셉트를 기반으로 개발됐다. 이는 AI가 창작 과정에 직접 참여하는, 새로운 제품 개발 방식의 가능성을 보여주었다.허희수 사장은 AI 기술을 실제 제품과 서비스에 적극적으로 접목, 배스킨라빈스의 디지털 혁신 영역을 고객 경험 전반으로 넓혀 나가는 중이다. 고객 참여형 이벤트에도 AI 기술이 적용되어, 올해로 8회째인 ‘그래이맛 콘테스트’는 소비자가 직접 아이스크림 레시피를 제안해 실제 제품 출시까지 이어지는 배스킨라빈스의 고객 참여형 이벤트다. 배스킨라빈스는 2025년부터 AI와 대화하며 레시피를 개발할 수 있는 AI 기반 챗봇 기능을 도입해 참가자들에게 색다른 경험을 제공하고 있다.최근에는 AI 활용 개인 맞춤형 서비스도 강화 중이다. 지난해 선보인 ‘배스킨라빈스 앱’은 AI 기반 데이터 분석을 기반으로 고객의 구매 이력과 선호도를 파악해 취향에 맞는 플레이버와 제품을 추천하는 기능을 제공한다.배스킨라빈스 관계자는 “AI 기술은 이제 제품 개발을 넘어 고객 경험 전반을 혁신하는 핵심 도구로 자리매김하고 있다”며 “향후에도 디지털 기술과 브랜드 경쟁력을 결합해 고객들에게 더욱 특별하고 차별화된 경험을 제공할 것”이라고 전했다.