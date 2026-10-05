“나가면 돈 덩어리”… 외식 대신 집밥, 여행 대신 OTT 홈캉스 늘었다

고물가에 가성비 찾아 ‘집콕 소비’

음향기기·반려동물 지출도 급증

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세줄 요약 고물가와 내수 부진이 겹치며 외식·여행·의류 지출을 줄이고 집밥, 포장음식, OTT를 즐기는 불황형 소비가 확산했다. 숙박비와 술값 부담이 커지자 홈캉스와 집콕 소비가 늘고, 영상음향기기와 반려동물 관련 지출도 증가했다. 고물가·내수 부진 속 불황형 소비 확산

외식·여행 줄고 집밥·OTT·홈캉스 증가

의류 감소, 영상기기·반려동물 지출 확대

2026-10-06 B1면

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직장인 박현규(33)씨는 올여름 휴가 기간에 집에서만 시간을 보냈다. 1박에 수십만원 하는 성수기 숙박비와 가족 한 끼에 10만원을 넘나드는 외식비가 가계에 큰 부담이 돼서다. 대신 박씨는 집에서 치킨을 시켜 놓고 넷플릭스를 보며 ‘홈캉스’를 즐겼다.직장인 강모(41)씨는 “요즘 술값, 밥값이 부담돼서 그런지 지인과의 모임이 뜸해졌다”면서 “그래서 밖에 나갈 일이 없어져 최근 옷을 안 사 입는다”고 말했다. 강씨는 저녁 회식 문화가 줄어들자 ‘저녁이 있는 삶’을 즐기겠다며 빔프로젝터와 고급 스피커를 장만해 집을 영화관처럼 꾸몄다.고물가 속 내수 부진이 겹치면서 ‘불황형 소비’가 확산하고 있다. 외식 대신 집밥이나 포장 음식을 선호하고, 여행이나 레저·공연, 의류 지출을 줄이고, 가성비가 뛰어난 제품을 찾는 소비 현상을 뜻한다. 특히 집 밖에 나가서 쓰는 지출 부담이 커지면서 ‘집콕 소비’도 확대되고 있다.5일 국가데이터처 가계지출동향에 따르면 올해 2분기 가구당 월평균 의류·신발 실질 지출 비용은 12만 3420원으로 1년 전보다 1.0% 줄었다. 2024년을 제외하고 최근 5년간 전년 동기 대비 감소세를 나타냈다.여행 지출에서 가장 큰 비중을 차지하는 숙박비는 올해 2분기 1만 6000원으로 2022년 2분기와 같았다. 물가 상승분을 고려하면 사실상 줄어든 것과 마찬가지다.반면, 집콕 소비는 최근 증가 추세다. 올해 2분기 온라인동영상서비스(OTT) 등이 포함된 ‘방송 및 시청각 콘텐츠 이용’ 지출은 같은 기간 1.3% 늘었다. 가구당 영상음향기기 지출은 전년 동기 대비 22.3% 급증했다. 방송미디어통신위원회 조사에서 OTT 이용률은 지난해 81.8%, 유료 OTT 이용률은 65.5%로 2년 전보다 각각 4.8%, 8.5%씩 증가했다. 집 안에서 보내는 시간이 늘어나면서 반려동물 관련 지출도 2년 연속 늘었다. ‘화훼 및 반려동물 서비스’ 지출액은 1년 전과 비교해 45.1% 상승했다.‘가성비 소비’도 힘을 얻고 있다. 의류 기획·제조·유통 일체형(SPA) 브랜드 유니클로의 국내 사업을 운영하는 법인인 에프알엘코리아의 매출은 최근 1년 새 약 28% 늘었다.이은희 인하대 소비자학과 교수는 “1인 가구 증가에 고물가가 맞물려 집콕 소비가 확대됐다”며 “내수 진작과 대인 관계 단절 예방을 위해 오프라인 활동을 장려하는 정책적 지원이 필요하다”고 지적했다.