이형일, 새 경제팀·청와대 참모진과 간담회…사회정책·초과세수 활용 논의

새 경제팀·청와대 참모진과 상견례

이미지 확대 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스

세줄 요약 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 하준경 청와대 정책실장 등과 경제현안간담회를 열고 주거·일자리·서민금융을 축으로 한 3대 핵심 사회정책 추진 방안을 논의했다. 새 경제팀과 청와대 참모진의 상견례 성격도 있었고, 초과세수 활용 방안도 후속 협의하기로 했다. 새 경제팀·청와대 참모진 첫 경제현안 간담회

주거·일자리·서민금융 3대 사회정책 논의

초과세수 활용·세부과제 확정 후속 협의

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이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 5일 하준경 청와대 정책실장 등과 경제현안간담회를 개최해 주거·일자리·서민금융 등 3대 핵심 사회정책 추진 방안을 논의했다. 개각과 청와대 인선으로 새로 꾸려진 경제팀 및 청와대 참모진과 상견례 성격의 간담회를 진행한 것이다.이날 간담회에는 정부 측에서 이 부총리를 비롯해 윤호중 행정안전부 장관, 정은경 보건복지부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 홍지선 국토교통부 장관, 이소영 중소벤처기업부 장관, 박홍근 기획예산처 장관, 이억원 금융위원장이 참석했다.청와대 측에서는 하 실장과 전성환 경청통합수석, 문신학 경제성장수석, 김경자 사회수석, 이해민 AI미래기획수석, 류덕현 재정기획보좌관이 자리했다.앞서 이재명 대통령이 주거·일자리·서민금융에 관한 3대 핵심 사회정책을 추진하겠다는 방침을 밝히며 “특히 민생 불안의 핵심 요인인 양극화와 불평등 완화에 초과 세수를 비롯한 가용 재원과 정책 수단을 적극 활용해야 한다”고 언급하면서 후속 논의에 들어간 것으로 보인다.재경부는 “주거, 일자리, 서민금융 분야 3대 핵심 사회정책 추진방안에 관해 논의했다”며 “논의 내용을 바탕으로 부처 간 추가 협의와 각계 의견 수렴을 거쳐 세부 과제와 초과세수 활용 방안을 확정해 나갈 방침”이라고 밝혔다.