비싼 농축산물… 정부, 6년간 1.3조원 할인 지원

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비싼 농축산물… 정부, 6년간 1.3조원 할인 지원

입력 2026-10-04 23:58
수정 2026-10-04 23:58
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비싼 농축산물… 정부, 6년간 1.3조원 할인 지원
비싼 농축산물… 정부, 6년간 1.3조원 할인 지원 농림축산식품부가 소비자 물가 안정을 위한 농축산물 할인 지원에 6년간 1조 3000억원에 이르는 정부 예산을 투입한 것으로 집계됐다. 2020년 180억원에서 올해 4580억원으로 6년 새 25배 넘게 증가했다. 사진은 4일 서울의 한 대형마트에 진열된 고등어가 정부의 지원으로 3580원 할인된 가격에 판매 중인 모습.
연합뉴스


농림축산식품부가 소비자 물가 안정을 위한 농축산물 할인 지원에 6년간 1조 3000억원에 이르는 정부 예산을 투입한 것으로 집계됐다. 2020년 180억원에서 올해 4580억원으로 6년 새 25배 넘게 증가했다. 사진은 4일 서울의 한 대형마트에 진열된 고등어가 정부의 지원으로 3580원 할인된 가격에 판매 중인 모습.

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2026-10-05 B4면
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