‘더샵 천안라크원’, 성성호수 노을 배경으로 조째즈 초청 라이브 ‘선셋 라이브’ 성료

세줄 요약 더샵 천안라크원이 성성호수공원 앞에서 조째즈 초청 프라이빗 콘서트 ‘선셋 라이브’를 성료했다. 사전 응모로 뽑힌 20팀이 노을과 함께 공연, 만찬을 즐겼고, 10월 분양을 앞둔 단지의 입지와 가치를 알리는 행사로 진행됐다. 성성호수 노을 배경 조째즈 초청 선셋 라이브 성료

사전 응모 100대1 경쟁률, 20팀 프라이빗 초청

공연·BBQ 만찬 제공, 분양 전 단지 홍보 성격

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충남 천안 성성호수공원 일대에 들어서는 ‘더샵 천안라크원’이 후원한 프라이빗 콘서트 ‘더샵 X 조째즈 SUNSET LIVE’가 지난 1일 성황리에 진행됐다.행사는 ‘성성호수의 가을, 순간에서 일상으로’라는 슬로건으로 이날 오후 성성호수공원 앞 복합문화공간 ‘더 레이크 스토리’에서 진행됐다. 사전 응모와 추첨으로 선정된 20팀(팀당 동반 1인 포함) 40여명이 참석했다. 사전 응모 경쟁률은 100대 1에 가까웠다.행사는 가수 조째즈의 라이브 공연을 중심으로 진행됐다. 조째즈는 이날 무대에서 대표곡 ‘모르시나요’를 비롯한 다양한 곡을 선보이며 성성호수의 노을을 배경으로 한 가을 저녁 분위기를 완성했다. 해가 완전히 저물 무렵 시작된 무대는 잔잔한 곡으로 문을 열어 분위기를 서서히 끌어올렸고, 후반부로 갈수록 참석자들의 박수와 호응이 커지며 앙코르 요청이 이어진 것으로 전해졌다.이번 행사는 10월 분양을 앞둔 ‘더샵 천안라크원’이 일대 지역민들에게 입지와 단지를 자연스럽게 알리기 위해 마련된 프리뷰 성격의 이벤트로 기획됐다.참석자들에게는 라이브 공연과 함께 ‘더 레이크 스토리’가 준비한 저녁 만찬을 즐기는 프라이빗한 시간이 제공됐다. 행사 당일 개인 SNS(인스타그램, 블로그 등)에 후기를 게시하고 ‘더샵’ 카카오톡 채널을 친구 추가한 참석자에게는 핸드크림·리프레셔 세트도 별도로 증정됐다.천안 불당동에서 왔다는 A 씨는 “노을이 지는 호수를 바라보며 라이브 공연을 즐길 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며 “집 안에서도 이런 노을을 매일 볼 수 있다면 정말 특별한 삶이 될 것 같다”고 소감을 전했다.분양 관계자는 “소중한 사람과 함께하는 특별한 저녁 자리를 마련해, 참석자들이 성성호수가 가진 가을의 정취를 분양에 앞서 미리 느껴볼 수 있도록 했다”고 전했다.행사를 후원한 ‘더샵 천안라크원’은 이달 분양을 앞두고 있다. 충남 천안시 서북구 부성2도시개발구역에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 37층, 10개동, 총 1,290세대 규모로 조성되며, 전용면적은 84㎡A(374세대), 84㎡B(306세대), 102㎡(408세대), 118㎡(202세대)로 구성된다. 단지는 성성호수공원을 마주하는 입지로, 특히 전용 118㎡ 타입은 전 세대가 남서향으로 배치돼 대부분의 세대에서 호수 조망이 가능하도록 설계됐다.견본주택은 충청남도 천안시 서북구 두정동 일원에 마련될 예정이다.