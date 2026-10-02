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박홍근 만난 역대 기획처 장관들 “정부 정책 리베로 돼 달라”

박홍근 기획예산처 장관이 지난달 30일 서울 강남구 JW메리어트 호텔에서 열린 ‘2026년 기획예산처 역대 장관 간담회’에서 전직 장관들과 기념 촬영을 하고 있다. 전직 장관들은 “기획처가 특정 분야와 부처의 영역을 넘어 정부 정책의 ‘리베로’와 같은 역할을 해 달라”고 당부했다. 왼쪽부터 변양균·김병일·박봉흠 전 장관, 박 장관, 진념·장병완 전 장관.

기획예산처 제공