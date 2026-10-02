빛으로 전하는 밤의 메시지… 롯데월드타워, 큰 태극기로

10월 국경일 등 미디어파사드 송출

이미지 확대 롯데월드타워가 오는 9일 한글날을 맞아 한글의 아름다움을 알리는 미디어파사드를 송출한다. 사진은 시뮬레이션 이미지.

롯데물산 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데월드타워가 오는 9일 한글날을 맞아 한글의 아름다움을 알리는 미디어파사드를 송출한다. 사진은 시뮬레이션 이미지.

롯데물산 제공

2026-10-02 B2면

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롯데월드타워가 오는 3일 초대형 태극기로 변신한다. 이어 9일 한글날에는 한글 자모음을 형상화한 그래픽을 선보일 예정이다. 또 ‘유방암 인식의 달’인 10월을 맞아 타워 외벽을 핑크색으로 밝히며 핑크리본 캠페인에도 참여한다.롯데물산은 이달 한 달간 다양한 국경일 및 공익 캠페인 콘텐츠를 외벽 미디어파사드를 통해 송출한다고 1일 밝혔다. 높이 555m의 국내 최고층 랜드마크인 롯데월드타워는 외벽에 2만 7000여개의 LED 조명을 활용해 다양한 콘텐츠와 메시지를 담아내 빛으로 소통하는 역할을 해 왔다. 일례로 지난달 카자흐스탄 등 중앙아시아 5개국 정상 방한을 계기로 태극기와 각국 국기를 송출해 화합의 의미를 전했다. 지난 추석 연휴에는 보름달을 배경으로 토끼 두 마리가 방아를 찧는 모습을 담은 ‘달토끼’ 미디어파사드를 송출했다. 이 외에도 크리스마스트리 연출, 새해 카운트다운 등을 해마다 선보였다.롯데월드타워는 도심 속 대형 건축물 외벽을 활용해 공공적 감동을 전달한 점을 인정받아 지난해 ‘서울시 좋은빛상’ 우수상을 수상했다. 롯데물산 관계자는 “대한민국 대표 랜드마크로서 누구나 공감하고 즐길 수 있는 미디어파사드를 선보이며 시민들과 뜻깊은 순간을 함께하겠다”고 말했다.