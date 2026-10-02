빛으로 전하는 밤의 메시지… 롯데월드타워, 큰 태극기로

10월 국경일 등 미디어파사드 송출
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롯데월드타워가 오는 9일 한글날을 맞아 한글의 아름다움을 알리는 미디어파사드를 송출한다. 사진은 시뮬레이션 이미지.
롯데물산 제공
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롯데월드타워가 오는 3일 초대형 태극기로 변신한다. 이어 9일 한글날에는 한글 자모음을 형상화한 그래픽을 선보일 예정이다. 또 ‘유방암 인식의 달’인 10월을 맞아 타워 외벽을 핑크색으로 밝히며 핑크리본 캠페인에도 참여한다.
롯데물산은 이달 한 달간 다양한 국경일 및 공익 캠페인 콘텐츠를 외벽 미디어파사드를 통해 송출한다고 1일 밝혔다. 높이 555m의 국내 최고층 랜드마크인 롯데월드타워는 외벽에 2만 7000여개의 LED 조명을 활용해 다양한 콘텐츠와 메시지를 담아내 빛으로 소통하는 역할을 해 왔다. 일례로 지난달 카자흐스탄 등 중앙아시아 5개국 정상 방한을 계기로 태극기와 각국 국기를 송출해 화합의 의미를 전했다. 지난 추석 연휴에는 보름달을 배경으로 토끼 두 마리가 방아를 찧는 모습을 담은 ‘달토끼’ 미디어파사드를 송출했다. 이 외에도 크리스마스트리 연출, 새해 카운트다운 등을 해마다 선보였다.
김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원 “일하는 의회, 정책으로 승부할 것”
서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원(강남6)이 YTN 라디오 ‘슬기로운 라디오 생활’에 출연해 제12대 서울시의회 운영 방향과 함께 부동산 규제 완화, 청년 정책 패러다임 전환, ‘G3 서울 플랜’ 등 주요 현안에 대한 정책 비전을 밝혔다. 우선 의정 각오로 “시민이 진정으로 원하는 의회는 상호 비방하는 의회가 아니라 실질적으로 일하는 의회”라며 “소수 여당으로서 철저히 정책과 대안으로 승부하겠다”는 뜻을 피력했다. 서울시 최대 현안인 부동산 정책과 관련해서는 ‘주거 안정’이라는 궁극적 목표를 명확히 했다. 주거 안정을 이루기 위해서는 재건축·재개발을 통한 실질적인 주택 공급 확대가 시급하며, 시장과 시민들에게 지속적인 공급 신호를 전달하는 것이 핵심이라는 지적이다. 특히 “도시와 시민의 삶이 변한 만큼 일괄적 규제가 아닌 합리적인 ‘핀셋 규제’와 과감한 규제 완화가 이뤄져야 한다”며 현실에 부합하는 부동산 정책으로의 전환을 강조했다. 또한 제12대 의회 개원 직후 국민의힘 소속 의원 전원이 서명해 제1호 안건으로 발의한 ‘G3 서울 플랜 지원 결의안’의 당위성도 언급됐으며 “서울을 글로벌 Top 3 도시로 도약시키는 일에는 여야가 따로 있을 수 없다”라
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롯데월드타워는 도심 속 대형 건축물 외벽을 활용해 공공적 감동을 전달한 점을 인정받아 지난해 ‘서울시 좋은빛상’ 우수상을 수상했다. 롯데물산 관계자는 “대한민국 대표 랜드마크로서 누구나 공감하고 즐길 수 있는 미디어파사드를 선보이며 시민들과 뜻깊은 순간을 함께하겠다”고 말했다.
2026-10-02 B2면
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