[프로필] 국토부 2차관에 정의경 실장 … 국토·교통 모두 넘나든 정통 관료

세줄 요약 국토부 2차관에 정의경 국토도시실장이 임명됐다. 강릉 출신인 그는 국토·도시 정책부터 자동차·철도 안전까지 주요 보직을 두루 거친 정통 관료다. 소탈하고 합리적인 업무 스타일로 직원들 신망도 두텁다는 평가다. 정의경 국토부 2차관 임명, 내부 출신 발탁

국토·도시 정책과 교통 안전 업무 두루 경험

소탈한 성품과 합리적 스타일로 신망 두터움

이미지 확대 정의경 신임 국토교통부 2차관. 국토부 제공 닫기 이미지 확대 보기 정의경 신임 국토교통부 2차관. 국토부 제공

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1일 신임 국토교통부 2차관으로 임명된 정의경 국토도시실장(57·행시 41회)은 국토·도시 정책부터 자동차·철도 안전까지 국토부 주요 업무를 두루 경험한 정통 관료다.강원 강릉 출신인 정 차관은 강릉고와 서울대 농화학과를 졸업하고, 1997년 행정고시 41회에 합격해 공직에 입문했다.2차관 소관인 교통 분야에서는 자동차운영과장과 첨단자동차기술과장을 거쳤으며, 고위공무원 승진 이후 철도안전정책관을 역임했다. 원주지방국토관리청장으로 근무하면서는 지역 범위에서 도로·교통 관련 업무를 총괄했다.1차관 분야에서는 신도시택지개발과장과 도시정책과장, 국토정책과장 등을 지냈다. 행정중심복합도시건설청 도시계획국장을 거쳐 올해 1월부터 국토부 국토도시실장을 맡았다.소탈하고 온화한 성품에 합리적인 업무 스타일을 갖춰 직원들의 신망이 두텁다는 평가를 받는다.전임 2차관인 홍지선 현 장관에 이어 경기도 출신 인사가 임명될 수 있다는 관측도 나왔지만, 최종적으로 국토부 내부 출신인 정 차관이 낙점됐다.▲강원 강릉(57) ▲강릉고 ▲서울대 농화학과 ▲행정고시 41회 ▲국토교통부 신도시택지개발과장 ▲국제협력통상담당관 ▲자동차운영과장 ▲첨단자동차기술과장 ▲도시정책과장 ▲국토정책과장 ▲행정중심복합도시건설청 도시계획국장 ▲원주지방국토관리청장 ▲국토교통부 철도안전정책관 ▲국토도시실장