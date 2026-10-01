간병보험 보장 확대… 보장이 커진 만큼 ‘간병 증명’도 중요해져

세줄 요약 간병보험이 보장 확대 경쟁에 다시 들어가며 하루 최대 20만 원까지 보장하는 상품도 나왔다. 그러나 보험금 청구에는 약관 충족과 함께 실제 간병 사실을 입증할 증빙자료가 필요하다. 케어네이션의 서비스 이용증명서 발급은 누적 47만 9천 건을 넘었다. 간병보험 보장 확대 흐름 재점화

보험금 청구엔 간병 증빙자료 필요

케어네이션 이용증명서 발급 증가

이미지 확대 (사진 제공 = 케어네이션) 닫기 이미지 확대 보기 (사진 제공 = 케어네이션)

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간병비 부담이 커지면서 보험업계에서도 간병 보장을 강화한 상품이 잇따라 나오고 있다. 한때는 손해율 관리를 위해 간병인사용일당 보장 한도를 낮추는 추세였다. 그러나 최근 일부 보험사가 일반병원 간병인사용일당을 하루 최대 20만 원까지 보장하는 상품을 다시 내놓으면서 보장 경쟁이 다시 불붙고 있다.이번 추석을 앞두고는 부모 세대를 겨냥한 ‘효도보험’ 마케팅도 등장했다. 일부 손해보험사는 간병 보장을 강화한 상품을 앞세워 부모 세대의 건강과 노후 대비 수요를 공략했다.하지만 보장 한도와 함께 실제 보험금 청구에 필요한 요건도 살펴볼 필요가 있다. 보험금을 청구할 때는 약관에서 정한 요건을 충족했는지와 함께 실제 간병 사실을 확인할 수 있는 증빙자료가 필요하기 때문이다.가족이 직접 환자를 돌보는 가족간병이라면 간병 기간과 간병 사실을 확인할 수 있는 기록을 남겨 두는 것이 특히 중요하다. 보험에 가입할 때도 보장 금액뿐 아니라, 나중에 어떤 자료로 간병 사실을 증명할 수 있는지 미리 알아 둘 필요가 있다.이런 가운데 통합 돌봄 플랫폼 케어네이션의 ‘서비스 이용증명서’ 발급도 꾸준히 늘고 있다. 9월 기준 누적 발급 건수는 47만 9천 건을 넘었다.케어네이션은 일반간병은 물론 가족간병도 간병을 시작하기 전에 앱으로 신청하게 한다. 신청한 뒤에는 서비스 진행 이력이 시스템에 기록되고, 이 기록을 바탕으로 서비스 이용증명서가 자동으로 만들어진다.지난 간병 내역을 나중에 소급해 등록하거나 증명서를 임의로 고치기 어렵다는 점이 특징이다. 그래서 간병 사실과 기간을 객관적으로 확인할 수 있고, 보험금 심사 과정에서 증빙 자료의 신뢰도도 높아진다.케어네이션 관계자는 “간병보험의 보장 범위가 확대되는 만큼 소비자들도 보장 한도와 함께 실제 간병 시 필요한 증빙 방법을 미리 확인할 필요가 있다”며 “서비스 이용증명서 발급 건수가 꾸준히 증가하고 있는 만큼 이용자들이 필요한 증빙자료를 보다 편리하게 준비할 수 있도록 관련 서비스를 지속적으로 지원해 나갈 것”이라고 말했다.