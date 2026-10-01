신성통상 탑텐키즈, ‘나는 너를 응원해’ 10주년 캠페인 공개

세줄 요약 탑텐키즈가 브랜드 론칭 10주년을 맞아 26FW 캠페인 ‘나는 너를 응원해’를 공개했다. 이번 캠페인은 새로운 것에 도전하는 10살 아이와 이를 믿고 기다려주는 부모의 모습을 담아 자립과 창의, 도전의 가치를 전했다. 영상과 화보에는 요리, 가구 조립, 장수풍뎅이 키우기 등 세 가지 에피소드가 담겼다. 탑텐키즈, 론칭 10주년 기념 캠페인 공개

자립·창의·도전 주제의 26FW 메시지 전달

아이와 부모의 응원과 성장 과정 담아

이미지 확대 신성통상 탑텐키즈 26FW 캠페인 ‘나는 너를 응원해’ 이미지. 신성통상 제공 닫기 이미지 확대 보기 신성통상 탑텐키즈 26FW 캠페인 ‘나는 너를 응원해’ 이미지. 신성통상 제공

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신성통상의 아동복 브랜드 탑텐키즈(TOPTEN KIDS)가 브랜드 론칭 10주년을 맞아 올 가을·겨울(26FW) 캠페인 ‘나는 너를 응원해’를 1일 공개했다. 이번 캠페인은 새로운 것에 도전하는 10살 아이와 부모의 모습을 주제로 다뤘다.공개된 캠페인 영상과 화보에는 서툴지만 직접 해내려는 아이와 이를 믿고 기다려주는 부모의 모습이 담겼다. 아이가 새로운 시도에 나서는 순간은 물론, 걱정스러운 마음을 뒤로하고 한발 물러서서 스스로 해낼 수 있도록 지켜보는 부모의 진심을 담아 아이와 부모 모두에게 따뜻한 응원의 메시지를 전한다는 내용이다.이번 캠페인은 ‘자립·창의·도전’을 키워드로 총 세 편의 에피소드로 구성됐다. 요리 과정에서 시행착오를 겪는 아이, 아빠와 함께 가구를 조립하는 아이, 장수풍뎅이를 직접 키우는 아이의 이야기를 통해 저마다의 방식으로 새로운 경험을 쌓아가는 모습을 보여준다. 특히 부모가 아이의 행동에 직접 개입하기보다 필요한 순간 모르게 도움을 보태며 곁을 지키는 모습은, 아이의 선택을 존중하고 조용히 힘이 되어주는 성장의 과정을 그려냈다.이번 영상과 화보에서는 탑텐키즈의 26FW 주요 아이템도 함께 소개한다. 활동량이 많은 아이들이 편안하게 착용할 수 있는 코듀로이 본딩 스웨트셔츠, 후드 집업, 더블니트 그래픽 스웨트셔츠, 소프트 플리스 후디 등이다. 이와 함께 메리노블렌드 립 모크넥 스웨터, 플리스 스웨트 집업 등 성인용 탑텐 제품을 매치해 부모와 아이가 함께 연출할 수 있는 패밀리룩도 선보인다.탑텐키즈는 이번 캠페인 공개를 기념해 공식 온라인몰인 탑텐몰에서 기획전을 진행할 예정이다.