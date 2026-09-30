삶 만족도·사회적 지지 모두 ‘소득순’이더라

2025 국민건강영양조사 결과

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세줄 요약 질병관리청 조사에서 소득이 높을수록 사회적 지지와 삶의 만족도는 높고 외로움 경험률은 낮았다. 고령층은 전반적으로 삶의 질 지표가 더 나빴고, 20~30대는 운동 실천이 줄며 흡연이 늘었다. 반면 음주는 전체적으로 감소했다. 소득 높을수록 삶 만족도·사회적 지지 상승

소득 낮을수록 외로움 경험률 더 높게 집계

청년층 흡연 증가·운동 감소, 음주는 감소

2026-10-01 B3면

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소득이 많을수록 삶의 만족도가 높고, 주변에 의지할 사람이 있고, 외로움도 덜 느끼는 것으로 나타났다. 금전적으로 여유가 있는 사람일수록 더 행복하게 산다는 것을 증명하는 통계다.질병관리청은 30일 이런 내용의 ‘2025년 국민건강영양조사’ 결과를 발표했다. 지난해 전국 192개 지역 4800가구의 1세 이상 가구원 1만명을 조사했다. 특히 이번 조사에선 사회적 지지, 삶의 만족도, 외로움 등 삶의 질과 관련된 문항에 대한 조사가 처음 이뤄졌다.조사 결과 소득이 클수록 어려울 때 의지하거나 도움을 받을 수 있다는 의미의 ‘사회적 지지율’, ‘삶의 만족도’가 높았고, ‘외로움 경험률’이 낮았다. 사회적 지지율은 소득 수준을 5분위로 구분했을 때 ‘상’ 97.1%, ‘중상’ 97.1%, ‘중’ 96.2%, ‘중하’ 95.9%, ‘하’ 92.4%로 나타났다. 평소 외로움을 항상 또는 자주 느끼는지를 보는 ‘외로움 경험률’은 소득 수준 하는 9.7%, 상은 5.0%였다.소득 수준이 높을수록 삶의 만족도도 올라갔다. 삶에 대한 만족도를 10점 만점으로 점수 매긴 결과 소득 수준 상은 7.2점, 중은 7.0점, 하는 6.4점이었다.‘삶의 질’ 지표는 고령자일수록 부정적이었다. 19~64세는 사회적 지지율이 96.4%지만 65세 이상은 88.3%로 집계됐다. 나이가 들수록 더욱 고립된 삶을 산다는 의미다. 외로움 경험률도 19~64세는 6.4%, 65세 이상은 6.7%로 고령일수록 외로움을 많이 느꼈다. 주관적인 삶의 만족도에서 19~64세는 7.0점, 65세 이상은 6.7점이었다.이번 조사에서 20~30대 청년층은 갈수록 운동을 덜 하고 담배는 더 피우는 것으로 나타났다. 지난해 기준 ‘담배 제품 현재 사용률’은 22.8%로 전년 21.8%에서 늘었다. 특히 30대 여성이 1년 만에 7.5%에서 13.9%로 증가했고 20대 남성도 29.5%에서 33.2%로 증가했다. 유산소 신체활동 실천율은 20대 남성이 75.8%에서 64.6%로, 30대 여성이 53.9%에서 45.6%로 하락했다. 지방에너지 섭취 비율은 20대 남성이 28.1%에서 32.1%로 늘었고, 20대 여성도 1.6% 포인트 증가했다.다만 음주량은 전반적으로 줄었다. 고위험 음주율은 전체 13.6%에서 12.6%로 감소했으며 16.3%에서 16.9%로 늘어난 30대 남성을 제외하고는 20대 남성은 음주율을 유지했다. 20~30대 여성은 감소했다. 월간 폭음률 역시 35.1%로 전년 37.8%에서 줄었다. 20대는 7.3% 포인트, 30대는 3.6% 포인트 하락했다.