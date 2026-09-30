삶 만족도·사회적 지지 모두 ‘소득순’이더라

2025 국민건강영양조사 결과외로움 경험률도 돈 적을수록 높아
2030 운동 덜 하고 담배는 더 피워
음주는 30대 男 빼고 전반적 감소
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소득이 많을수록 삶의 만족도가 높고, 주변에 의지할 사람이 있고, 외로움도 덜 느끼는 것으로 나타났다. 금전적으로 여유가 있는 사람일수록 더 행복하게 산다는 것을 증명하는 통계다.
질병관리청은 30일 이런 내용의 ‘2025년 국민건강영양조사’ 결과를 발표했다. 지난해 전국 192개 지역 4800가구의 1세 이상 가구원 1만명을 조사했다. 특히 이번 조사에선 사회적 지지, 삶의 만족도, 외로움 등 삶의 질과 관련된 문항에 대한 조사가 처음 이뤄졌다.
조사 결과 소득이 클수록 어려울 때 의지하거나 도움을 받을 수 있다는 의미의 ‘사회적 지지율’, ‘삶의 만족도’가 높았고, ‘외로움 경험률’이 낮았다. 사회적 지지율은 소득 수준을 5분위로 구분했을 때 ‘상’ 97.1%, ‘중상’ 97.1%, ‘중’ 96.2%, ‘중하’ 95.9%, ‘하’ 92.4%로 나타났다. 평소 외로움을 항상 또는 자주 느끼는지를 보는 ‘외로움 경험률’은 소득 수준 하는 9.7%, 상은 5.0%였다.
소득 수준이 높을수록 삶의 만족도도 올라갔다. 삶에 대한 만족도를 10점 만점으로 점수 매긴 결과 소득 수준 상은 7.2점, 중은 7.0점, 하는 6.4점이었다.
‘삶의 질’ 지표는 고령자일수록 부정적이었다. 19~64세는 사회적 지지율이 96.4%지만 65세 이상은 88.3%로 집계됐다. 나이가 들수록 더욱 고립된 삶을 산다는 의미다. 외로움 경험률도 19~64세는 6.4%, 65세 이상은 6.7%로 고령일수록 외로움을 많이 느꼈다. 주관적인 삶의 만족도에서 19~64세는 7.0점, 65세 이상은 6.7점이었다.
이번 조사에서 20~30대 청년층은 갈수록 운동을 덜 하고 담배는 더 피우는 것으로 나타났다. 지난해 기준 ‘담배 제품 현재 사용률’은 22.8%로 전년 21.8%에서 늘었다. 특히 30대 여성이 1년 만에 7.5%에서 13.9%로 증가했고 20대 남성도 29.5%에서 33.2%로 증가했다. 유산소 신체활동 실천율은 20대 남성이 75.8%에서 64.6%로, 30대 여성이 53.9%에서 45.6%로 하락했다. 지방에너지 섭취 비율은 20대 남성이 28.1%에서 32.1%로 늘었고, 20대 여성도 1.6% 포인트 증가했다.
다만 음주량은 전반적으로 줄었다. 고위험 음주율은 전체 13.6%에서 12.6%로 감소했으며 16.3%에서 16.9%로 늘어난 30대 남성을 제외하고는 20대 남성은 음주율을 유지했다. 20~30대 여성은 감소했다. 월간 폭음률 역시 35.1%로 전년 37.8%에서 줄었다. 20대는 7.3% 포인트, 30대는 3.6% 포인트 하락했다.
세줄 요약
- 소득 높을수록 삶 만족도·사회적 지지 상승
- 소득 낮을수록 외로움 경험률 더 높게 집계
- 청년층 흡연 증가·운동 감소, 음주는 감소
2026-10-01 B3면
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