트라디노이, 외국인 하객 위한 맞춤형 국제웨딩 프로그램 제공

세줄 요약 삼성역 인근 프라이빗 웨딩베뉴 트라디노이는 외국인 하객 비중이 높은 국제웨딩에 맞춰 해외 온라인 상담, 예식 구성 조정, 식사와 하객 응대까지 지원한다. 해외 거주 커플도 방문 전 주요 사항을 협의할 수 있고, 4시간 단독 운영과 애프터파티로 여유 있는 진행이 가능하다 국제웨딩 맞춤형 온라인 상담 지원

외국인 하객 고려한 예식 구성 조정

4시간 단독 운영과 애프터파티 제공

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삼성역 인근에 위치한 프라이빗 웨딩베뉴 트라디노이(Tradinoi)가 외국인 하객의 비중이 높은 국제웨딩에 특화된 운영 프로그램을 마련하고, 해외 온라인 상담부터 맞춤형 예식 구성까지 지원하고 있다고 밝혔다.국제결혼이나 해외 거주 커플이 국내에서 결혼식을 준비할 경우 직접 웨딩홀을 방문하거나 여러 차례 대면 상담을 진행하기 어려운 경우가 많다. 특히 외국인 하객이 다수 참석하는 국제웨딩은 일반적인 국내 예식과 달리 언어와 문화적 배경, 예식 진행 방식, 식사 및 하객 응대 등을 함께 고려해야 한다.트라디노이는 이러한 국제웨딩의 특성을 반영해 해외에 거주하는 신랑·신부도 온라인 화상 상담을 통해 국내 예식을 준비할 수 있도록 지원하고 있다. 공간 구성과 예식 진행 방식, 식사, 세부 프로그램 등에 대한 상담을 해외에서도 진행할 수 있어 국내 방문 전부터 주요 사항을 사전에 협의할 수 있다.외국인 하객이 많은 예식의 경우 양가 가족과 하객의 문화적 배경을 고려해 예식 순서와 프로그램을 유연하게 조정할 수 있는 점도 특징이다. 정형화된 한국식 예식 순서를 일률적으로 적용하기보다 신랑·신부의 요청에 따라 세리머니와 식사, 사진 촬영, 하객과의 교류 프로그램 등을 맞춤형으로 구성할 수 있다.예식 시간 역시 해외에서 방문한 하객들이 신랑·신부와 충분히 교류할 수 있도록 여유 있게 운영한다. 트라디노이는 한 팀이 약 4시간 동안 공간을 단독으로 이용하는 프라이빗 웨딩 방식을 적용해 예식과 식사, 사진 촬영, 하객 인사 등을 비교적 여유롭게 진행할 수 있도록 하고 있다.본식 이후에는 애프터파티도 추가로 진행할 수 있다. 해외에서 장시간 이동해 참석한 가족과 지인들이 예식 이후에도 시간을 함께 보내길 원하는 경우 최대 3시간 동안 애프터파티를 운영할 수 있도록 지원한다.트라디노이 관계자는 “국제웨딩은 해외에 거주하는 신랑·신부가 국내 예식을 준비해야 하는 경우가 많고, 외국인 하객과 양가의 서로 다른 문화까지 함께 고려해야 한다는 점에서 일반적인 웨딩과 준비 과정에 차이가 있다”며 “해외 온라인 상담부터 충분한 예식 시간, 맞춤형 프로그램과 애프터파티까지 외국인 하객이 많은 국제웨딩에 필요한 요소를 유연하게 구성할 수 있도록 운영하고 있다”고 말했다.