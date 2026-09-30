세줄 요약
- 추진위 단계 전자투표·온라인총회 특례 첫 공개
- 조합 설립 전 의사결정 전자화 가능성 확대
- 전자동의·회계·분양신청 시스템도 함께 소개
- 이제이엠컴퍼니, 조합 설립 전 단계 전자투표·온라인총회 실증특례 업계 첫 확보
- 전자동의·전자투표·온라인총회에 예산회계·분양신청 접수 시스템까지 소개
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
(사진=이제이엠컴퍼니 제공)
서울시정비사업연합회가 30일 오전 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀 대회의실에서 ‘2026 서울시정비사업연합회 세미나’를 열었다. 이날 세미나에는 연합회 회원 사업장은 물론 전국 정비사업지의 조합장, 추진위원장, 추진준비위원장, 이사 등 집행부가 참석했다. 행사에서는 서울시 주택정책과 신속통합기획·쾌속통합기획, 사업방식별 절차, 설계·시공, 조합원 자격과 분양권, 조합 운영과 이주·명도 등 정비사업 전반을 다루는 전문가 발표가 이어졌다.
행사장에는 정비사업 분야별 전시부스도 마련됐다. 정비사업 전자행정 플랫폼 ‘우리가’를 운영하는 이제이엠컴퍼니는 이 자리에서 지난 21일 확보한 추진위원회 단계 전자투표·온라인총회 실증특례를 집행부에 처음 공개했다.
그동안 「도시 및 주거환경정비법」의 전자투표·온라인총회 제도는 조합 설립 이후 단계를 전제로 만들어져 있었다. 이 때문에 추진위원회 단계에서 위원장을 뽑거나 주요 안건을 의결할 때 전자 방식을 쓸 수 있는지를 두고 현장의 혼선이 적지 않았다. 이제이엠컴퍼니는 이번 실증특례로 추진위원회 단계에서도 전자투표와 온라인총회를 운영할 수 있는 근거를 마련했다. 정비사업 업계에서 이 특례를 받은 것은 이 회사가 처음이다. 회사 측은 기존에 보유한 조합 단계 실증특례 3건에 이번 특례가 더해지면서 추진위원회 구성 동의부터 조합 총회까지 전자 방식을 끊김 없이 적용할 수 있게 됐다고 설명했다.
회사 측에 따르면 부스를 찾은 집행부의 관심은 주로 전자동의 이후 절차에 쏠렸다. 추진위원회 구성 동의를 전자동의로 마친 뒤 추진위원장 선출, 정비업체·설계자 선정 같은 후속 의결도 같은 시스템에서 이어갈 수 있는지, 조합 설립 뒤 총회 단계로 넘어갈 때 명부와 기록이 그대로 승계되는지를 묻는 문의가 많았다. 조합 설립 전까지 집행부 대부분이 본업을 병행하는 사업장에서는 주민 문의 대응과 명부 관리 부담을 줄일 수 있는지에 대한 질문도 잇따랐다.
부스에서는 전자동의서·전자투표·온라인총회 외에 예산회계 시스템과 분양신청 접수 시스템도 함께 소개됐다. 예산회계 시스템은 지자체별 회계 기준에 맞춘 예산 편성과 결산, 지출결의 체계를 갖췄고, 홈택스와 은행 계좌, 카드 내역을 연동해 자금 집행 현황을 한 화면에서 확인할 수 있다. 회사 측은 사업 초기부터 회계 관리 체계를 갖춰 두면 이후 회계감사나 자금 대여 심사 과정에서 생길 수 있는 위험을 줄일 수 있다고 강조했다. 분양신청 접수 시스템은 조합 사무실 등 대면 창구에서 조합원의 신청 내역을 전산으로 등록하고 확인하는 방식으로, 접수 누락과 중복 신청을 막고 집계 시간을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
이제이엠컴퍼니는 2025년 서울시 전자동의서 시범사업 단독 사업자로 선정된 뒤 서울에서만 153개 사업장에 전자시스템을 공급했으며, 누적 전자동의 처리 건수는 23만건을 넘었다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고덕강일 리틀야구장 예정부지 ‘공원 전환’ 결실
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 국토교통부가 지난 29일 국토교통부고시 제2026-511호 ‘서울고덕강일 공공주택지구 지구계획 변경(15차)승인’을 고시함에 따라 고덕동 360 일대 리틀야구장 예정부지가 근린공원으로 전환됐다고 밝혔다. 해당 부지는 기존 고덕강일 공공주택지구 지구계획상 체육시설용지로 지정돼 있던 부지다. 고덕동 리틀야구장 계획은 2010년 남산 일대 체육시설을 서울 각 권역으로 분산 이전하는 과정에서 시작됐다. 이후 고덕강일 공공주택지구 개발계획에 반영돼 고덕동 360 일원에 체육시설용지가 유지돼 왔으나, 계획 수립 이후 지역의 주거·생활 여건은 크게 달라졌다. 박 의원이 문제를 제기한 2025년 당시 고덕강일지구에는 2만 2115세대, 약 6만 5000명의 주민이 거주하고 있었고, 인근에는 고덕비즈밸리의 대규모 상업·업무지역도 조성됐다. 특히 리틀야구장 이전과 관련해 2024년 한 해 228건의 민원이 접수되는 등 주민들의 재검토 요구가 이어졌다. 이러한 맥락에서 박 의원은 제11대 서울시의회 환경수자원위원회 위원으로 재직 중이던 2025년 4월 23일, 제330회 임시회 정원도시국 업무보고를 자리 삼아 주민 복리
서울시의회 바로가기
회사 관계자는 “세미나 현장에서 가장 많이 받은 질문은 추진위원회 단계에서도 전자 방식을 쓸 수 있느냐는 것이었다”며 “이번 실증특례로 조합 설립 전 단계의 의사결정까지 하나의 시스템에서 관리할 수 있게 된 만큼, 사업 초기 집행부의 행정 부담을 줄이는 데 집중하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이제이엠컴퍼니가 확보한 실증특례의 대상 단계는?