대방산업개발, ‘대방장’ 앞세워 스포츠 마케팅 박차

세줄 요약 대방산업개발이 베이커리 카페 브랜드 대방장을 앞세워 야구·농구·배구 등 인기 스포츠 현장에서 마케팅을 확대한다. 프로농구·프로배구 A보드 광고와 KBO 구장 홍보를 이어가며, 프리미엄 주거 브랜드 엘리움과의 시너지도 노린다. 대방장 앞세운 스포츠 마케팅 강화

야구·농구·배구 경기장 광고 확대

엘리움과 연계한 브랜드 시너지 추진

이미지 확대 대방산업개발이 운영하는 베이커리 카페 브랜드 ‘대방[ ]장’(이하 대방장). 대방산업개발 제공 닫기 이미지 확대 보기 대방산업개발이 운영하는 베이커리 카페 브랜드 ‘대방[ ]장’(이하 대방장). 대방산업개발 제공

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대방산업개발이 베이커리 카페 브랜드 ‘대방[ ]장’(이하 대방장)을 앞세워 스포츠 마케팅에 박차를 가한다고 30일 밝혔다. 야구, 농구, 배구 등 주요 인기 스포츠 종목을 아우르는 광고로 브랜드 인지도를 빠르게 끌어올린다는 전략이다.대방산업개발은 지난 2025~27 시즌 프로농구와 프로배구 경기장 A보드 광고에 이어, 현재 진행 중인 2026 KBO 프로야구 시즌에도 잠실야구장과 대전 한화생명 볼파크 등 주요 5개 구장에서 대방장 홍보를 펼치고 있다.다가오는 2026-27 프로농구 및 프로배구 시즌에도 A보드 광고를 이어간다. 경기장 현장 관중은 물론 중계 시청층까지 겨냥해 프리미엄 주거 브랜드 ‘엘리움’과 함께 시너지를 낼 계획이다.대방장은 ‘가까운 일상에서 경험하는 럭셔리 라운지 카페’를 콘셉트로 한 베이커리 카페다. 호텔 라운지 수준의 공간에 스페셜티 커피와 베이커리를 결합해 지난 9월 동탄호수공원점에 1호점을 오픈했으며, 향후 지역 내 매장을 순차 확대할 방침이다.대방산업개발 관계자는 “적극적인 스포츠 마케팅으로 엘리움과 대방장의 접점을 넓히고 있다”며 “주거 공간부터 일상 속 휴식까지 고객에게 친숙한 브랜드로 자리매김할 것”이라고 전했다.