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대방산업개발, ‘대방장’ 앞세워 스포츠 마케팅 박차

박영주 기자
입력 2026-09-30 11:04
수정 2026-09-30 11:04
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세줄 요약
  • 대방장 앞세운 스포츠 마케팅 강화
  • 야구·농구·배구 경기장 광고 확대
  • 엘리움과 연계한 브랜드 시너지 추진
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대방산업개발이 운영하는 베이커리 카페 브랜드 ‘대방[ ]장’(이하 대방장). 대방산업개발 제공
대방산업개발이 운영하는 베이커리 카페 브랜드 ‘대방[ ]장’(이하 대방장). 대방산업개발 제공


대방산업개발이 베이커리 카페 브랜드 ‘대방[ ]장’(이하 대방장)을 앞세워 스포츠 마케팅에 박차를 가한다고 30일 밝혔다. 야구, 농구, 배구 등 주요 인기 스포츠 종목을 아우르는 광고로 브랜드 인지도를 빠르게 끌어올린다는 전략이다.

대방산업개발은 지난 2025~27 시즌 프로농구와 프로배구 경기장 A보드 광고에 이어, 현재 진행 중인 2026 KBO 프로야구 시즌에도 잠실야구장과 대전 한화생명 볼파크 등 주요 5개 구장에서 대방장 홍보를 펼치고 있다.

다가오는 2026-27 프로농구 및 프로배구 시즌에도 A보드 광고를 이어간다. 경기장 현장 관중은 물론 중계 시청층까지 겨냥해 프리미엄 주거 브랜드 ‘엘리움’과 함께 시너지를 낼 계획이다.

대방장은 ‘가까운 일상에서 경험하는 럭셔리 라운지 카페’를 콘셉트로 한 베이커리 카페다. 호텔 라운지 수준의 공간에 스페셜티 커피와 베이커리를 결합해 지난 9월 동탄호수공원점에 1호점을 오픈했으며, 향후 지역 내 매장을 순차 확대할 방침이다.

대방산업개발 관계자는 “적극적인 스포츠 마케팅으로 엘리움과 대방장의 접점을 넓히고 있다”며 “주거 공간부터 일상 속 휴식까지 고객에게 친숙한 브랜드로 자리매김할 것”이라고 전했다.
박영주 기자
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