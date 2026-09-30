내츄럴엔도텍 EstroG-100®, 美 Sam’s Club 자체 브랜드 ‘Member’s Mark’ 제품에 적용

세줄 요약 내츄럴엔도텍의 여성 건강 원료 EstroG-100®이 미국 Sam’s Club 자체 브랜드 Member’s Mark 제품에 적용됐다. 해당 제품은 폐경 전후 여성 건강을 겨냥해 온라인 판매를 시작했고, 10월에는 오프라인 매장 입점도 예정됐다. 북미 시장 확대에 속도가 붙었다. EstroG-100®, Sam’s Club PB 제품 적용

폐경 전후 여성 건강용 온라인 판매 시작

10월 오프라인 입점 예정, 북미 확장

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㈜내츄럴엔도텍의 여성 건강 개별인정형 원료 EstroG-100®(백수오 등 복합추출물)이 미국 회원제 유통업체 Sam‘s Club의 자체 브랜드(PB) ’Member‘s Mark’ 제품에 들어가게 됐다. 이로써 북미 시장에서 입지를 한층 넓히게 됐다.Sam’s Club은 최근 ‘Member’s Mark Menopause Health Dietary Supplement’를 공식 출시하고 온라인 판매를 시작했다. 해당 제품은 폐경 전후 여성 건강을 위한 제품으로, EstroG-100® 514mg과 Affron® 사프란 추출물 28mg을 배합했다. 안면홍조와 야간 발한, 기분·수면 건강에 도움을 주는 것이 특징이다. 한 통에 90캡슐이 들어 있으며, 하루 한 캡슐씩 먹는다.온라인에 이어 오는 10월 중 Sam’s Club 오프라인 매장에도 순차 입점할 예정이다. 특히 일반 입점 브랜드가 아닌 Sam’s Club의 자체 브랜드 ‘Member’s Mark’ 제품에 핵심 원료로 적용됐다는 점에서 의미가 있다.EstroG-100®은 최근 북미 여성 건강 시장에서 채택 사례를 지속 확대하고 있다. 캐나다에서는 Webber Naturals가 EstroG-100® 514mg을 적용한 제품을 출시했으며, 미국에서는 글로벌 제약사 Sanofi 산하 Qunol이 EstroG-100®을 활용한 여성 건강 제품군을 선보였다. 여기에 Sam’s Club의 Member’s Mark까지 추가되면서 글로벌 브랜드를 넘어 대형 유통사의 PB 제품으로 적용 영역을 넓히게 됐다.내츄럴엔도텍 관계자는 “글로벌 여성 건강 시장에서 EstroG-100®을 적용한 제품이 지속적으로 확대되는 가운데, 미국 주요 회원제 유통채널의 자체 브랜드에 적용됐다는 점에서 의미가 크다”며 “온라인 출시와 10월 오프라인 입점을 계기로 미국 소비자와의 접점이 더욱 확대될 것으로 기대한다”고 밝혔다.EstroG-100®은 백수오(Cynanchum wilfordii), 한속단(Phlomis umbrosa), 당귀(Angelica gigas) 등 식물성 원료를 복합한 내츄럴엔도텍의 독자 개발 여성 건강 소재다. 미국, 캐나다, 유럽, 한국, 인도, 터키 등 주요 시장에서 인허가 및 사업 기반을 구축하고 있으며, 최근 북미를 중심으로 글로벌 브랜드와 유통채널의 제품 적용을 확대하고 있다.