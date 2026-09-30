올해 초과세수 63조원 역대 최대… 총수입은 478.6조

반도체 호황·증시 활성화 영향

법인세·소득세·증권거래세 등 증가

총수입도 최대였던 2022년 넘어서

이미지 확대 지난 8월 6일 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습.

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세줄 요약 반도체 호황과 국내 증시 활성화, 민간소비 회복으로 올해 국세수입이 478조6000억원에 이를 전망이다. 정부가 본예산과 추경 때 잡은 예상보다 63조2000억원 더 걷혀 초과세수가 역대 최대 규모가 될 것으로 보인다. 법인세와 소득세, 증권거래세가 크게 늘어난 영향이다. 초과세수 63조2000억원, 역대 최대 전망

국세수입 478조6000억원, 2022년 기록 경신

반도체·증시 호황이 세수 증가 견인

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반도체 호황과 국내 주식시장 활성화 등으로 올해 초과 세수가 역대 최대 규모인 63조 2000억원에 이를 것으로 전망됐다. 총 세수도 478조 6000억원으로, 2022년 이후 4년 만에 최대 기록을 세울 것으로 보인다.재정경제부는 30일 2026년 국세수입 재추계 결과를 발표하며 올해 국세수입은 478조 6000억원으로 전망된다고 밝혔다. 지난해 8월 2026년도 본예산 편성 당시 추계한 세수 전망치 390조 2000억원보다 88조 4000억원, 올해 3월 추가경정예산안 당시 수정한 세수 전망치 415조 4000억원보다 63조 2000억원 상향 조정했다. 올해 세수가 정부의 직전 예측보다 63조 2000억원 더 걷힌다는 의미다.재추계대로라면 올해 초과 세수는 최대 규모였던 2021~2022년을 넘어서게 된다. 코로나19 팬데믹 이후 경기가 예상보다 빠르게 회복되면서 2021년과 2022년 각각 본예산 전망 대비 61조 4000억원, 52조 5000억원의 초과 세수가 발생한 바 있다. 올해 총 세수 또한 역대 최대였던 2022년 395조 9000억원을 경신하게 된다.재경부는 세수 전망에 오차를 내며 초과 세수를 낸 데 대해 “본예산 및 추경예산 편성 당시 예측하기 어려웠던 반도체 호황, 반도체 기업 특별배당, 증시 활성화 및 민간소비 회복 등에 기인한다”고 설명했다.특히 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 영업이익이 예상을 훨씬 뛰어넘으면서 법인세 수입이 대폭 증가했다. 두 기업의 올해 영업이익 전망 컨센서스는 본예산 편성 당시였던 지난해 7월 81조원, 추경 편성 당시였던 지난 2월 339조원에서 이달 638조원으로 급증했다. 이에 법인세 수입도 추경 당시 전망 대비 35조원 증가한 136조 4000억원으로 전망됐다.아울러 소득세와 증권거래세, 농어촌특별세도 크게 늘며 초과 세수를 견인했다. 소득세 수입은 152조 4000억원으로 추경 대비 15조 6000억원 증가했다. 반도체·금융업의 성과급 증가, 반도체 기업의 특별 배당, 주택 거래 확대 등으로 근로·배당·양도소득세 수입이 호조를 보인 영향이다. 올해 상반기 증시 호조 영향으로 증권거래세와 농어업특별세 수입도 각각 추경 대비 1조 9000억원, 6조 7000억원 증가한 12조 4000억원, 20조 3000억원으로 전망됐다.역대급 초과 세수에 정부의 세수 오차율은 추경 대비 15.2%로 역대 5위를 기록했다. 1위는 한국전쟁 당시인 1950년, 2위는 1988년, 3위는 국제통화기금(IMF) 구제금융 직후인 2000년, 4위는 1989년이다.재경부는 “그동안 정부는 세수 추계 신뢰성을 높이기 위해 관련기관·전문가와 협력을 강화하는 한편, 전문성을 제고하고 사후관리 체계를 강화했다”며 “앞으로도 정부는 추계 과정에서 소통의 폭을 넓히고, 추계 모형을 고도화 하는 등 세수 추계 신뢰성을 높이기 위한 다양한 방안을 추진해나가겠다”고 밝혔다.