경제 자리로 향하는 이찬진 금감원장 도준석 기자 입력 2026-09-29 14:55 수정 2026-09-29 14:55 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/29/20260929500163 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 이찬진 금융감독원장이 29일 서울 여의도 금융투자협회에서 증권사 CEO 간담회에 앞서 기념촬영을 마친 뒤 자리로 향하고 있다. 2026.9.29 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 이찬진 금융감독원장이 29일 서울 여의도 금융투자협회에서 증권사 CEO 간담회에 앞서 기념촬영을 마친 뒤 자리로 향하고 있다. 2026.9.29 도준석 전문기자 이찬진 금융감독원장이 29일 서울 여의도 금융투자협회에서 증권사 CEO 간담회에 앞서 기념촬영을 마친 뒤 자리로 향하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지