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자리로 향하는 이찬진 금감원장

도준석 기자
도준석 기자
입력 2026-09-29 14:55
수정 2026-09-29 14:55
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이찬진 금융감독원장이 29일 서울 여의도 금융투자협회에서 증권사 CEO 간담회에 앞서 기념촬영을 마친 뒤 자리로 향하고 있다. 2026.9.29 도준석 전문기자
이찬진 금융감독원장이 29일 서울 여의도 금융투자협회에서 증권사 CEO 간담회에 앞서 기념촬영을 마친 뒤 자리로 향하고 있다. 2026.9.29 도준석 전문기자


이찬진 금융감독원장이 29일 서울 여의도 금융투자협회에서 증권사 CEO 간담회에 앞서 기념촬영을 마친 뒤 자리로 향하고 있다.

도준석 전문기자
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