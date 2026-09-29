두산건설, 2008가구 대단지 ‘두산위브더제니스 부천’ 공급… 소사역 더블역세권 입지

세줄 요약 두산건설이 쌍용건설과 함께 부천 소사본1-1구역에 최고 49층, 2008가구 규모의 ‘두산위브더제니스 부천’을 선보였다. 1호선·서해선 소사역을 걸어서 이용할 수 있는 더블역세권 입지에 생활·교육·의료 인프라와 특화설계를 더해 실거주 수요를 겨냥했다. 소사역 더블역세권, 서울 접근성 우수

최고 49층·2008가구 대단지 복합개발

생활·교육·의료 인프라와 특화설계

이미지 확대 ‘두산위브더제니스 부천’ 조감도 닫기 이미지 확대 보기 ‘두산위브더제니스 부천’ 조감도

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두산건설은 쌍용건설과 컨소시엄을 구성해 경기 부천 소사본1-1구역 재개발정비사업을 통해 조성되는 ‘두산위브더제니스 부천’을 선보인다. 최고 49층 높이에 2000가구를 넘어서는 대단지 규모를 갖춘 데다 수도권 전철 1호선과 서해선이 지나는 소사역 도보권에 위치해 시장의 관심을 모으고 있다.단지는 최고 49층, 총 7개동 규모로 조성되며 아파트 1728가구와 오피스텔 280실을 합쳐 총 2008가구 규모의 대단지 주거 복합단지로 공급된다. 이 중 아파트 1158가구(전용면적 59∙74∙84㎡)와 오피스텔 261실(39∙45㎡) 등 1,419가구가 일반분양 물량이다.최근 수도권에서 규제지역이 늘어나고 있지만, 부천시는 비규제지역이어서 청약 문턱이 비교적 낮다. 거주의무가 없고 전매제한 기간은 1년이다.단지의 가장 큰 장점은 교통이다. 1호선과 서해선이 지나는 소사역을 걸어서 이용할 수 있는 ‘더블 역세권’이다. 서해선을 타면 김포공항역까지 약 12분 걸리고, 이곳에서 5·9호선과 공항철도로 갈아타면 마곡, 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지역으로 가기 편하다. 1호선으로는 신도림역까지 약 18분, 용산역까지 30분대면 닿는다.추가적인 교통망 개선도 예정돼 있다. 서해선으로 연결되는 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선이 정차할 예정으로, 향후 수도권 주요 지역으로 이동 가능한 광역교통망이 한층 확대될 전망이다. 부천시가 추진 중인 소사역 KTX-이음 정차 여부도 향후 교통여건을 높일 요소로 꼽힌다.일상생활에 필요한 편의시설도 가까이 자리한다. 소사역 주변 상권과 부천자유시장을 걸어서 이용할 수 있고 부천역 로데오거리와 이마트 부천점도 인접해 있다. 차량을 이용하면 스타필드시티 부천을 비롯해 롯데백화점 중동점, 현대백화점 중동점 등 대형 유통시설도 약 10분대에 접근할 수 있다. 부천세종병원이 가까우며 가톨릭대학교 부천성모병원도 이용하기 편리해 의료 인프라도 잘 갖춰진 편이다.자녀를 둔 수요자들이 관심을 가질 만한 교육여건도 갖췄다. 부원초가 가까워 도보 통학이 가능하고 소명여중, 원미중, 부천남중, 부곡중, 부천고, 원미고, 계남고 등 다수의 학교가 주변에 분포해 있다. 차량으로 약 15분 거리에는 중동 학원가가 자리한다. 성주산과 원미산, 부천레포츠공원 등 녹지와 여가시설도 가까워 교육과 여가를 함께 고려한 주거환경을 누릴 수 있다.상품 구성에서는 총 2008가구 규모의 대단지와 최고 49층 높이가 차별화 요소다. 평면은 타입에 따라 4Bay 판상형 구조를 적용하고 드레스룸과 주방 특화설계 등을 마련해 실사용 공간을 효율적으로 구성했다. 고층부를 중심으로 개방감도 기대할 수 있으며, 일부 가구에서는 성주산 조망이 가능할 전망이다.대단지에 걸맞은 커뮤니티시설도 계획돼 있다. 피트니스센터와 GX룸, 실내골프연습장을 비롯해 작은도서관, 맘스스테이션 등이 들어설 예정이며, 지하에는 세대별 창고를 마련해 수납공간을 추가로 확보했다. 다양한 연령대의 입주민이 단지 안에서 운동과 여가, 휴식을 누릴 수 있도록 구성한 것이 특징이다.소사역 일대의 주거환경이 빠르게 변화하고 있다는 점도 눈여겨볼 부분이다. 주변에서 정비사업과 신규 주택 공급이 이어지면서 반경 약 1㎞ 안에 약 7000가구 규모의 새로운 주거벨트가 형성될 전망이다. 두산위브더제니스 부천은 이 가운데 단일 사업지 기준 2000가구를 넘어서는 규모를 갖춘 만큼 향후 소사역 일대 주거축을 대표하는 대단지로 자리 잡을 것으로 기대된다.두산건설 분양 관계자는 “두산위브더제니스 부천은 1호선과 서해선을 모두 이용할 수 있는 소사역 역세권에 생활·교육·의료 인프라까지 갖춰 실거주 편의성이 높은 단지”라며 “여기에 2008가구의 대단지 규모와 최고 49층의 상징성, 다양한 특화설계 및 커뮤니티시설을 더한 만큼 부천은 물론 서울 서남권을 오가는 수도권 수요자들의 관심도 이어지고 있다”고 말했다.한편, 두산위브더제니스 부천 견본주택은 지하철 7호선 삼산체육관역 인근인 경기도 부천시 원미구 상동 일대에 위치해 있다.