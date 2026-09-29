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릿첼, 이동장 전 품목 할인 ‘단독 펫페어’ 개최

입력 2026-09-30 09:00
수정 2026-09-30 09:00
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세줄 요약
  • 네이버 브랜드 스토어 단독 펫페어 개최
  • 이동장 전 품목·커버 최대 41% 할인
  • 가을 외출 수요 겨냥한 주력 상품 배치
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(릿첼 제공)
(릿첼 제공)


반려동물 용품 전문 브랜드 릿첼이 오는 10월 1일부터 7일까지 일주일간 자사 네이버 브랜드 스토어에서 단독 ‘펫페어’를 진행한다.

이번 단독 펫페어는 가을철 늘어나는 외출 수요에 맞춰 기획됐다. 행사 기간에는 릿첼 이동장 전 품목과 전용 켄넬 커버를 최대 41% 할인된 가격에 선보인다.

릿첼은 이번 행사에 주력 상품을 전면 배치해 소비자 혜택을 한층 강화했다. 양방향 개폐 구조와 스모크 도어를 적용한 신제품 ‘듀얼 오픈 파인 켄넬’을 비롯해, 대표 베스트셀러 ‘캠핑 켄넬’은 기존 기본 색상은 물론 최근 새롭게 출시한 올블랙 색상까지 최대 35% 할인된 가격에 판매한다.

이와 함께 ▲캠핑 켄넬 파인 ▲접이식 켄넬 이동장 ▲라탄패턴 이동장 ▲코럴 고양이 하우스 등 다양한 취향에 맞춘 이동장 제품도 행사 혜택가로 만나볼 수 있다. 전용 켄넬 커버 등 필수 액세서리도 함께 구성해, 이동장과 액세서리를 한 번에 갖추려는 소비자의 구매 부담을 크게 낮춘 것이 특징이다.

릿첼 관계자는 “반려동물 이동장은 동물병원 진료 시 필수템일 뿐만 아니라, 안전하고 편안한 외출을 위해 반드시 갖춰야 하는 핵심 용품”이라며, “고객들이 릿첼의 검증된 이동장을 합리적인 가격으로 구비할 수 있도록 이번 브랜드 스토어 단독 기획전을 준비했다”고 전했다.
양승현 리포터
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