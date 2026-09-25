글로벌 국채 매도세 확산…美 30년물 금리 2004년 이후 최고

세줄 요약 미 연준의 추가 기준금리 인상 가능성이 커지면서 미국 장기국채 금리가 수십 년 만의 최고 수준으로 올랐다. 30년물은 2004년 이후 최고, 10년물은 2007년 이후 최고를 기록했고, 일본과 독일 국채 금리도 함께 뛰며 글로벌 매도세가 확산했다. 미 국채 장기금리 수십 년 만의 최고치

연준 추가 인상 전망 10월 70% 수준

일본·독일 국채 금리도 동반 상승

이미지 확대 미국 뉴욕 월가에 있는 뉴욕증권거래소의 모습. 뉴욕 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 뉴욕 월가에 있는 뉴욕증권거래소의 모습. 뉴욕 AP 연합뉴스

이미지 확대 케빈 워시 미국 연방준비제도이사회 의장이 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC 연준 청사에서 기자 회견을 하고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 케빈 워시 미국 연방준비제도이사회 의장이 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC 연준 청사에서 기자 회견을 하고 있다. 로이터 연합뉴스

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미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 기준금리 인상 가능성이 커지면서 미 국채 금리가 수십 년 만의 최고 수준으로 치솟았다. 고유가와 지정학적 긴장, 재정 우려까지 겹치며 국채 매도세가 주요국 채권시장으로 확산하고 있다.24일(현지시간) 미 경제매체 CNBC 등에 따르면 미 국채 30년물 금리는 뉴욕 장 마감 이후 5.501%까지 올라 2004년 이후 최고치를 기록했다. 글로벌 장기금리의 기준으로 여겨지는 10년물 금리도 5.22%까지 상승해 2007년 6월 이후 가장 높았고, 통화정책 변화에 민감한 2년물 금리도 4.94%까지 올랐다. 채권 금리가 오르면 가격은 반대로 떨어진다.미 국채 매도세는 이틀째 이어졌다. 전날 10년물 금리는 시장 예상을 웃돈 미국 경제지표와 연준 당국자들의 매파적(통화 긴축 선호) 발언, 국제유가 상승 등이 겹치며 지난해 4월 7일 이후 하루 기준 가장 큰 폭으로 뛰었다. 마이크 샌더스 매디슨 인베스트먼츠 채권 부문 대표는 “재정과 경제, 지정학, 인플레이션 압력이 동시에 겹치면서 채권시장이 익숙하지 않은 영역으로 들어서고 있다”고 말했다.시장에서는 연준이 지난 16일 기준금리를 0.25% 포인트 올린 데 이어 추가 인상에 나설 것이란 전망이 빠르게 커지고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물 시장이 반영한 10월 연방공개시장위원회(FOMC)의 추가 인상 가능성은 약 70%로, 일주일 전 약 49%에서 크게 높아졌다.연준 인사들의 발언도 이런 전망에 힘을 보탰다. 마이클 바 연준 이사는 인플레이션을 목표 수준으로 낮추려면 “추가적인 정책 조정이 필요할 가능성이 크다”고 밝혔고, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재도 연내 한 차례 추가 금리 인상을 예상하는 것이 “합리적”이라고 말했다.장기금리 상승은 가계의 자금 조달 부담으로도 이어지고 있다. 미국의 30년 고정 주택담보대출 금리는 최근 7%를 돌파하는 등 도널드 트럼프 대통령의 두 번째 임기 시작 이후 최고 수준까지 올랐다. 일반적인 주택을 구입하면서 올해 초 6%에 가까운 금리와 현재 금리로 각각 30년 만기 대출을 받을 경우 전체 원리금 상환액 차이는 수만 달러에 이를 수 있다.국채 매도세는 일본과 독일 등으로도 번졌다. 일본 10년물 국채 금리는 3.1% 부근까지 올라 1996년 8월 이후 최고 수준을 기록했고, 독일 10년물 금리도 3.6% 수준으로 2009년 이후 가장 높았다.