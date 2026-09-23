日도 포기한 알래스카 LNG, ‘상업적 합리성’ 확보가 관건

美 참여 요구에 ‘투자 3호’ 검토

건설 리스크 크고 공급망 불안

LNG 가격 등 사업성 검증 필요

세줄 요약 알래스카 LNG 프로젝트가 한국의 3호 투자 후보로 떠올랐다. 일본도 수익성 부족으로 포기한 고위험 사업이지만, 중동 의존을 줄이고 공급망을 다변화할 수 있다는 점에서 정부가 검토에 나섰다. 다만 철강 관세 완화와 기자재 공급 등 조건을 묶어 상업성을 확보해야 한다. 알래스카 LNG, 한국의 3호 투자 후보 검토

일본도 포기한 고위험 사업, 수익성 논란

공급망 다변화와 상업성 확보가 핵심 과제

2026-09-24 5면

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투자금 회수가 불투명한 ‘고위험’ 사업으로 평가됐던 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트가 ‘3호 프로젝트’로 검토되고 있다. 일본도 수익성이 떨어진다는 이유로 포기한 사업인 만큼 ‘상업적 합리성’을 어떻게 확보할지가 사업을 확정하는 데 분수령이 될 전망이다.김정관 산업통상부 장관은 지난해 11월 1300㎞의 파이프라인을 건설하는 알래스카 LNG 프로젝트에 대해 “하이리스크(고위험) 사업”이라고 선을 그었다. 하지만 미국은 한국과의 대미 투자 협상장뿐만 아니라 장외에서도 ‘알래스카 프로젝트’를 거듭 언급하며 한국에 러브콜을 보냈다. 이에 정부는 미국과의 주고받기 협상 끝에 알래스카 LNG 사업도 참여를 검토하는 것으로 일단 합의를 한 것으로 전해졌다.정부는 알래스카 LNG 사업이 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’가 될 것을 가장 우려하고 있다. 그럼에도 참여 검토에 나선 건 ‘에너지 공급망’ 때문이다. 중동 전쟁을 계기로 카타르 등 주요 LNG 생산국으로부터의 수입에 차질이 생기면서 공급망 다변화가 절실해졌다. 이런 상황에서 알래스카 LNG 사업이 성공하면 새로운 LNG 공급망을 확보할 수 있다는 측면에서 전략적 검토에 나선 것이다. 정부 관계자는 “지리적으로 가까운 알래스카산 LNG를 경쟁력 있는 가격에 도입하면 중동에 대한 의존도를 낮출 수 있다”고 말했다.알래스카 LNG 사업이 미국의 요구가 강하게 반영된 사업인 만큼 전문가들은 “안정적인 LNG 공급과 가격뿐 아니라 50%에 달하는 철강 관세 완화와 국내 기업의 기자재·강관 공급 등을 패키지로 묶어 수익성을 최대한 확보해야 한다”고 입을 모았다.손양훈 인천대 교수는 “인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력 확보가 중요해지면서 가스·원전 경쟁력을 가진 우리 기업에는 기회”라면서도 “LNG 도입 가격을 비롯해 조건을 따져 최종 투자 결정 전까지 사업성을 검증하고, 수익성이 없다면 추진하지 않을 수도 있어야 한다”고 강조했다. 앞으로 알래스카 LNG 사업은 한미 간 추가 협상을 거쳐 투자 여부와 조건이 결정될 전망이다. 한국 정부는 ‘상업적 합리성’을 따질 계획이지만, 미국이 무리한 투자를 요구할 가능성도 있다.