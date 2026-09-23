변색렌즈에 ‘제철’은 없다…사계절 눈 건강 돕는다

세줄 요약 변색렌즈는 여름철 선글라스 대용을 넘어 사계절 눈 건강을 돕는 기능성 렌즈다. 자외선은 흐린 날에도 존재해 실내외 이동이 잦은 일상에서 편리하고, 운전이나 야외활동 여부에 따라 선글라스와 함께 활용할 수 있다. 제품별 변색 속도와 투명 복귀 시간, 색상 차이가 있어 생활패턴을 설명한 뒤 전문가 상담으로 고르는 것이 중요하다. 사계절 활용 가능한 변색렌즈의 편의성 강조

자외선은 흐린 날에도 존재, 실내외 이동에 유리

생활패턴 따라 속도·복귀시간·색상 비교 필요

이미지 확대 브리즘 프레임에 변색렌즈를 적용한 실내∙외 착용 모습. [브리즘 제공∙AI 생성 이미지] 닫기 이미지 확대 보기 브리즘 프레임에 변색렌즈를 적용한 실내∙외 착용 모습. [브리즘 제공∙AI 생성 이미지]

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강한 햇빛과 자외선 노출이 늘어나는 여름철에는 선글라스나 변색렌즈 같은 기능성 렌즈에 대한 관심이 높아진다. 변색렌즈는 실내에서 일반 안경처럼 투명하고 야외에서는 렌즈 색이 짙어져, 안경과 선글라스를 번갈아 착용하는 번거로움을 줄여준다.변색렌즈는 흔히 여름철 선글라스 대용으로 알려져 있지만, 여름에만 쓰는 렌즈는 아니다. 자외선은 계절과 관계없이, 흐린 날에도 존재한다. 이런 이유로 실내외를 오가는 일상에서 편리하게 착용하려고 변색렌즈를 사계절 활용하는 소비자도 늘고 있다.변색렌즈는 자외선과 빛의 양, 온도 등 주변 환경에 반응해 색이 짙어지고, 자외선 노출이 줄어들면 다시 투명해진다. 실내에서는 일반 안경으로, 야외에서는 눈부심을 덜어주는 렌즈로 자연스럽게 쓸 수 있다는 점이 특징이다.변색렌즈는 소재와 코팅, 브랜드에 따라 변색되는 속도와 정도, 실내에서 투명하게 돌아오는 시간, 렌즈 색상 등에 차이가 있다. 이는 변색렌즈를 어렵게 선택해야 한다는 의미가 아니라, 자신의 생활환경과 원하는 기능에 맞는 제품을 고를 수 있는 선택의 폭이 넓다는 뜻이다.예를 들어 실내외 이동이 잦다면 변색 속도와 투명하게 돌아오는 시간을, 운전을 자주 한다면 차량 내부에서의 변색 여부를 살펴볼 수 있다. 야외활동이 많거나 스타일을 중요하게 생각하는 경우에는 시야, 착용 안정성, 변색 색상과 프레임의 조화까지 고려하면 된다. 전문가에게 평소 생활패턴과 기대하는 기능을 설명하면 여러 특성을 직접 비교하며 적합한 렌즈를 보다 쉽고 정확하게 선택할 수 있다.변색렌즈는 주변 빛 환경에 따라 렌즈의 색이 달라져 실내외 이동이 잦은 일상에서 특히 편리하다. 별도의 선글라스를 매번 챙기지 않아도 되는 만큼 출퇴근이나 산책, 여행 등 다양한 상황에서 부담 없이 활용할 수 있다.다만 강한 반사광에 장시간 노출되는 야외활동이나 운전 등에서는 사용 목적과 필요한 시야에 따라 선글라스가 더 적합할 수 있다. 변색렌즈와 선글라스 가운데 어느 한쪽이 더 우수하다기보다 착용 환경에 맞춰 선택하거나 함께 활용하는 것이 좋다.변색렌즈를 선택할 때는 복잡한 제품 정보를 혼자 판단하기보다 안경 착용 시간과 실내외 활동, 운전 빈도, 야외활동, 선호 색상 등 자신의 일상을 전문가에게 설명하는 것부터 시작하면 된다.변색렌즈는 제품마다 특성이 다른 만큼, 자신의 시력과 생활환경을 고려한 전문가의 상담이 중요하다. 퍼스널 아이웨어 브랜드 브리즘은 사전 예약제로 매장을 운영하며, 전문 안경사의 정밀 시력검사와 상담을 통해 고객의 생활패턴에 맞는 변색렌즈를 제안한다. 트랜지션스(Transitions), 자이스(Zeiss), 케미(CHEMI) 등 다양한 브랜드를 갖추고 있으며, 3D 얼굴 스캐닝을 기반으로 개인의 얼굴에 맞게 안경테와 렌즈 위치를 정밀하게 조정해 편안한 착용을 돕는다.