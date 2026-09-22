직무 교육에 면접 꿀팁까지… 청년 취업 잇는 ‘K뉴딜 아카데미’

대기업 실무 훈련에 취업 자신감

이미지 확대 취업 의욕 넘치는 ‘K뉴딜 아카데미’ 현장 KT ‘K뉴딜 아카데미’ 1기 교육생들이 지난달 11일 ‘KT그룹 기업탐방’ 프로그램을 계기로 프로야구단 ‘KT 위즈’의 홈구장인 수원 KT위즈파크를 방문해 기념사진을 찍고 있다.

KT 제공 닫기 이미지 확대 보기 취업 의욕 넘치는 ‘K뉴딜 아카데미’ 현장 KT ‘K뉴딜 아카데미’ 1기 교육생들이 지난달 11일 ‘KT그룹 기업탐방’ 프로그램을 계기로 프로야구단 ‘KT 위즈’의 홈구장인 수원 KT위즈파크를 방문해 기념사진을 찍고 있다.

KT 제공

이미지 확대 취업 의욕 넘치는 ‘K뉴딜 아카데미’ 현장 교육생들이 22일 대전 서구 KT탄방타워에서 KT 재직자로부터 마케팅 콘텐츠 제작 강의를 듣는 모습.

KT 제공 닫기 이미지 확대 보기 취업 의욕 넘치는 ‘K뉴딜 아카데미’ 현장 교육생들이 22일 대전 서구 KT탄방타워에서 KT 재직자로부터 마케팅 콘텐츠 제작 강의를 듣는 모습.

KT 제공

세줄 요약 고용노동부가 기업과 함께 운영하는 K뉴딜 아카데미가 미취업 청년의 직무 훈련과 취업 준비를 돕는다. KT·SK·현대차 등 53개 기업이 참여하며, 내년 예산은 4895억원으로 늘고 지원 인원도 5만명으로 확대된다. 기업 참여형 직무훈련으로 청년 취업 지원 확대

KT·SK·현대차 등 53개사, 72개 아카데미 운영

내년 예산 4895억원, 지원 인원 5만명으로 확대

2026-09-23 B4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“유명 통신사인 KT 재직자로부터 직무 교육을 받는 건 정말 귀한 기회예요. 신입사원 채용에 도전할 자신감도 생겼습니다.”고용노동부가 기업과 손잡고 일 경험을 제공하는 ‘K뉴딜 아카데미’에 참여한 배성익(27)씨는 22일 대전 서구 KT탄방타워에서 만나 “이번 경험으로 희망 직무에 대한 확신이 생겼다”며 이렇게 말했다. 대학 졸업 후 2년간 진로를 정하지 못하던 배씨는 최근 통신사의 기업 간 거래(B2B) 컨설팅 직무에 관심이 생겼다. 자신의 전공과는 거리가 멀다 보니 기초 지식부터 차근차근 쌓고 있었다. 그러던 중 KT가 ‘K뉴딜 아카데미’를 연다는 소식을 접하고 참여를 결심했다.배씨처럼 오랜 시간 진로를 탐색하거나 더딘 취업 준비에 지친 청년들이 K뉴딜 아카데미를 통해 새로운 취업 기회를 모색하고 있다. 올해 988억원이 투입되는 사업 예산은 내년에 5배 규모인 4895억원으로 대폭 늘어난다. 정부는 참여 기업을 대거 늘리고 지원 대상도 올해 8200명에서 내년에 5만명으로 확대할 계획이다. 기업의 교육 역량을 활용해 청년의 취업 준비를 지원하고 노동시장 진입을 촉진하겠다는 취지다.K뉴딜 아카데미는 기업이 청년을 대상으로 직무 훈련 프로그램을 설계해 운영하고 노동부가 비용을 지원하는 사업으로, 올해 추가경정예산(추경) 편성을 통해 처음 시행됐다. 15~34세 미취업 청년이라면 누구나 지원할 수 있다. 출석률에 따라 수도권은 참여 수당 월 30만원, 비수도권은 월 50만원을 지원한다. 올해는 KT를 비롯해 삼성, SK, 현대자동차, LG 등 53개 기업이 72개 아카데미를 개설했다. 8월 말 기준 청년 3600여명이 교육에 참여하고 있다.KT는 지난 7월부터 경기 성남 판교, 대전, 대구, 광주, 부산 등 총 5개 지역 거점에서 4개월 동안 교육을 진행하고 있다. 구직 청년들은 일반 직원과 똑같이 오전 9시 30분에 출입증을 찍고 출근한다. 오전에는 비즈니스 매너와 업무에 필요한 기본적인 기술을 배우고 취업과 창업 컨설팅 등 ‘직무 외 교육’을 듣는다. 오후에는 정보통신기술(ICT), 인공지능 전환(AX) 기술, 마케팅 등 직무 특화 수업을 듣고 실습한다.이날 찾은 대전 서구 KT탄방타워 13층에서는 교육생 21명이 조별로 앉아 KT 직원에게서 콘텐츠 마케팅 활용법을 배우고 있었다. 각자 KT가 제공한 노트북으로 인공지능(AI)을 이용해 신제품을 홍보하는 콘텐츠를 만들어 소개했다. 교육생들은 서로의 결과물을 놓고“제품의 핵심 강점을 부각하도록 간결하게 지시해야 원하는 홍보물을 만들 수 있다”, “원하는 디자인과 제품을 배치하고 비율까지 정해야 실패 확률이 낮다”며 치열한 토론을 벌였다.K뉴딜 아카데미에 참여한 청년들은 관심 있는 분야를 선도하는 대기업만의 기술에 대해 직접 들을 수 있다는 점을 가장 큰 장점으로 꼽는다. 취업 준비생인 조철민(26)씨는 “2년 전 기술이 이제 쓸모가 없을 정도로 기술 발전 속도는 정말 빠르다”며 “다양한 프로젝트를 수행하면서 취업 후에 할 일을 미리 익힐 수 있어서 좋다”고 말했다.특히 청년들은 대기업 인재 교육 담당자들이 바라는 인재상에 대한 질의응답의 기회를 값진 경험으로 꼽았다. 조씨는 “모의 채용 과정을 훈련하고 현직자로부터 피드백을 받은 덕에 KT의 채용 면접에 대한 자신감이 올라갔다”며 “적어도 100만원은 내야 받을 수 있다는 취업 컨설팅도 공짜로 받았다”며 웃었다.실제 미취업 청년 10명 중 8명은 취업을 준비하며 업무 경험과 일자리 정보가 부족하다고 느낀다. 한국경영자총협회(경총)가 지난해 20~34세 미취업 청년 1000명을 대상으로 실시한 ‘미취업 청년의 취업 준비 실태조사’에 따르면 응답자의 80.7%(복수응답)가 ‘업무 경험 및 경력개발 기회 부족’을 가장 큰 애로사항으로 꼽았다. 이어 일자리 정보 부족(45.3%), 직무 관련 자격증 취득의 어려움(30.8%), 학점·외국어 점수 취득의 어려움(19.6%) 등이 뒤를 이었다.청년에게 현장 실무 역량을 쌓을 기회를 주는 K뉴딜 아카데미가 기업에는 미래 인재에 대한 이해도를 높이는 기회이기도 하다. 김수천 KT 대외교육팀장은 “K뉴딜 아카데미 교육을 통해 KT의 산업과 기술을 이해하는 청년이 많아져 미래 인재 육성 차원에서 장기적으로 도움이 된다”고 말했다.노동부 관계자는 “내년에는 참여 기업과 지원 규모를 확대하고 수료 이후에도 청년들이 취업에 성공할 수 있도록 다양한 취업 지원 정책을 통해 후속 지원을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.