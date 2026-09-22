추석에 서울 왔다면 ‘무료 주차’ 어디로…자치구 주차장 활짝

세줄 요약 추석 연휴 서울 동작·마포·용산·강동구가 공영주차장과 학교 주차장 등을 무료로 연다. 공유누리와 네이버지도, 카카오맵, 티맵에서 ‘추석무료주차장’을 검색하면 주변 주차장을 찾을 수 있다. 구마다 개방 기간과 시간이 달라 사전 확인이 필요하다. 서울 자치구, 추석 연휴 무료 주차장 대거 개방

동작·마포·용산·강동구, 공영·학교 주차장 운영

지도 앱 검색 가능, 개방 시간·대상 사전 확인 필요

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추석 연휴 서울에서 가족과 친지를 만나거나 전통시장을 찾는다면 자치구가 무료로 개방하는 주차장을 이용해 볼 만하다. 서울 자치구들이 명절 기간 늘어나는 주차 수요에 대비해 공영·학교·거주자우선주차장 등을 잇달아 무료로 개방한다.동작구는 24~27일 나흘간 주차장 150곳 3858면을 무료로 개방한다. 지난해 추석 144곳 3649면보다 6곳 209면 늘었다.무료로 이용할 수 있는 곳은 동작구청과 청석주차장, 노량진 옛 청사 등 공영주차장 8곳과 거주자우선주차장 116곳, 강남초·남성초 등 학교 26곳이다. 다만 까치산·양녕1호 거주자우선주차장은 무료 개방 대상에서 빠진다.마포구도 같은 기간 공영주차장 30곳 3079면을 무료로 개방한다. 망원시장·아현시장 등 노상주차장 13곳과 마포월드컵·마포유수지 등 노외주차장 5곳, 마포중앙도서관·소금나루도서관·아현시민주차장 등 시설주차장 12곳이다. 다만 마포구의 거주자우선주차장은 무료 개방 대상에서 제외된다.용산구에서는 공공주차장 23곳 1949면을 무료로 이용할 수 있다. 공영주차장 19곳 1819면과 학교 주차장 4곳 130면이다. 공영주차장은 연휴 기간 종일 개방하지만 학교 주차장은 학교별 운영 시간이 다르다. 거주자우선주차장은 무료 개방하지 않는다.강동구도 학교 2곳과 공공주차장 5곳을 무료로 개방한다. 고분다리전통시장 노외공영주차장과 천호2동 노외공영주차장, 천호2동 제2노상공영주차장, 암사1동 노상공영주차장, 일자산제2체육관 부설주차장은 24~26일 사흘간 24시간 무료다. 길동초는 24~27일 오전 9시부터 오후 6시까지, 강동고는 같은 기간 오전 8시부터 오후 8시까지 개방한다.무료 개방 주차장은 지도 애플리케이션에서도 찾을 수 있다. 행정안전부에 따르면 전국 공공기관과 행정기관, 학교 등이 운영하는 9000여곳의 공공주차장을 이번 추석 연휴에 무료 개방한다. 공유누리와 네이버지도·카카오맵·티맵 등에서 ‘추석무료주차장’이나 ‘명절무료주차장’ 등을 검색하면 주변 무료 개방 주차장을 확인할 수 있다. 주차장마다 개방 날짜와 운영시간, 야간 개방 여부가 달라 출발 전에 확인하는 것이 좋다.무료 주차장이라고 해서 아무 곳에나 차를 세울 수 있는 것은 아니다. 동작구는 차량 이동이 필요할 경우를 대비해 차 안에 연락처를 남겨야 한다고 안내했다. 대문 앞이나 주차장 입구 등 주차구획선이 없는 곳에 차를 세우면 연휴에도 불법주정차 단속 대상이 될 수 있다.