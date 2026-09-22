“취업하자마자 날벼락” SK하이닉스 신입사원 4명 해고…‘이것’ 때문이었다

연수 중 음주…규정 위반으로 해고 처분

이미지 확대 SK하이닉스 전경. 해당 기사와 직접적인 관련 없는 자료사진. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 전경. 해당 기사와 직접적인 관련 없는 자료사진. 뉴스1

이미지 확대 경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.7.25 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.7.25 뉴시스

세줄 요약 SK하이닉스 신입사원 4명이 기술사무직 연수 기간에 음주 등 교육 규정을 위반해 징계해고됐다. 회사는 위반 사실을 확인한 뒤 당사자 소명과 경위 확인 절차를 거쳐 처분을 내렸다. 같은 사건에 연루된 계열사 직원 2명은 감봉됐다. 연수 중 음주 등 규정 위반으로 4명 징계해고

회사, 소명 절차 거쳐 최종 처분 결정

계열사 직원 2명은 감봉, 온라인서 논란 확산

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SK하이닉스 신입사원 4명이 연수 기간 중 교육 규정을 위반해 해고된 사실이 알려졌다.22일 SK하이닉스 등에 따르면 최근 SK하이닉스에 입사해 기술사무직 신입사원 연수에 참여한 직원 4명이 교육 규정 위반으로 징계해고 처분을 받았다.해고된 직원들은 연수 기간 중 음주하는 등 교육 규정을 위반한 것으로 알려졌다. 사건에 연루된 SK그룹 계열사 직원 2명도 감봉 처분을 받은 것으로 전해졌다.회사 측은 규정 위반 사실을 확인한 후 최종 징계에 앞서 당사자들에게 경위를 소명하도록 했다. 이후 잘못을 바로잡을 기회를 제공하는 등 세부 절차를 거친 후 징계를 내린 것으로 알려졌다.SK하이닉스 측은 인사와 관련한 개인정보는 확인해 줄 수 없다면서 구체적인 징계 내용은 밝히지 않았다.SK하이닉스는 대학생들의 취업 선호도 조사에서 상위권을 차지하고 있다.인크루트가 지난 6월 4일부터 7월 19일까지 대학생 1811명을 대상으로 실시한 ‘2026 대학생이 일하고 싶은 기업’ 조사에서 SK하이닉스는 14.2%의 선택을 받아 2년 연속 1위에 올랐다. SK하이닉스를 선택한 이유로는 ‘만족스러운 급여와 보상 제도’가 57.0%로 가장 많았다.SK하이닉스 신입사원 초봉은 연 5500만원 수준(2025년 기준)으로 알려졌다. 성과급 규모는 더욱 크다. SK하이닉스는 올해 2월 초과이익분배금(PS) 지급률을 기본급의 2964%로 확정했다.앞서 SK하이닉스는 올해 하반기 기술사무직 신입사원 채용에서 설계·소자·연구개발(R＆D) 공정·양산기술 등 주요 직무 인재를 모집했다. 채용설명회에는 전국 4개 지역에서 약 4000명이 참여하며 뜨거운 열기를 증명했다.이 때문에 온라인에서는 이번 사건을 두고 “세상에서 가장 비싼 술이다”, “술 한 잔에 수억 날렸다”, “취업하기가 얼마나 어려운데 안타깝다” 등의 반응이 나오고 있다.