‘유리하다’가 반한 프리미엄 헤어케어 브랜드 필립비, 25일 CJ온스타일 첫 TV쇼핑 라이브

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘유리하다’가 반한 프리미엄 헤어케어 브랜드 필립비, 25일 CJ온스타일 첫 TV쇼핑 라이브

입력 2026-09-22 14:12
수정 2026-09-22 14:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 국내 첫 TV쇼핑 라이브 진행
  • 글로벌 최초 최대 30% 할인 기획
  • 최유리 사용 경험이 론칭 계기
-글로벌 최초 최대 30% 할인…올해 단 한 번의 기획전
이미지 확대
(사진=필립비 제공)
(사진=필립비 제공)


프리미엄 헤어케어 브랜드 필립비(PHILIP B)가 오는 9월 25일 밤 10시 45분 CJ온스타일에서 국내 첫 TV쇼핑 라이브를 진행한다. 이에 앞서 지난 21일에는 ‘유리하다’ 마켓을 통해 국내 소비자에게 제품을 먼저 선보였다. 이번 방송은 브랜드 글로벌 최초로 최대 30% 할인 혜택을 적용하는 기획전으로, 올해 단 한 차례만 열린다.

이번 론칭은 ‘유리하다’ 최유리 쇼호스트의 실제 사용 경험에서 출발했다. 협찬이나 계약 관계가 없던 지난 5월과 7월, 최 쇼호스트가 직접 구매해 사용한 뒤 자신의 채널에서 두 차례 소개한 것이 계기가 됐다. 가격대가 부담스럽다는 점까지 솔직하게 밝히면서도 제품에 대한 만족감을 전했고, 이러한 반응이 이번 ‘유리하다’ 마켓과 첫 TV쇼핑 라이브로 이어졌다.

최 쇼호스트는 필립비 아보카도 샴푸를 두고 “샴푸 하나로 헤드스파를 경험하는 느낌”이라고 소개했다. 모발과 두피를 씻어내는 데 그치지 않고 샴푸 단계부터 관리의 개념으로 접근할 수 있는 제품이라는 설명이다. 처음 사용할 때는 트리트먼트 없이 샴푸만 써보며 제품 자체의 사용감을 느껴볼 것을 권하기도 했다.

이번 방송의 메인 제품은 페퍼민트 오일과 아보카도 추출물 등 식물 유래 성분을 담은 글로벌 베스트셀러 ‘페퍼민트 아보카도 샴푸’와, 가는 모발에 가벼운 볼륨감을 더하는 ‘웨이트리스 볼류마이징 샴푸’다.

필립비는 할리우드 정상급 배우들의 헤어를 담당해 온 헤어 닥터 필립이 만든 럭셔리 헤어케어 브랜드다. ‘건강한 모발의 시작은 두피부터’라는 철학을 바탕으로 제품을 선보이고 있으며, 국내에는 2023년 공식 론칭했다.

이번 프로모션은 ‘유리하다’ 유튜브 채널 마켓에서 먼저 시작됐고, 25일 밤 10시 45분부터는 CJ온스타일 방송을 통해서도 구매할 수 있다.

필립비 관계자는 “직접 제품을 구매해 사용한 최유리 쇼호스트의 진정성 있는 경험이 이번 론칭으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다”며 “국내 첫 TV쇼핑 라이브를 통해 더 많은 소비자에게 필립비만의 헤어케어 경험을 소개하겠다”고 말했다.
양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
필립비의 국내 첫 TV쇼핑 라이브 론칭 계기는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로