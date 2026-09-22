‘유리하다’가 반한 프리미엄 헤어케어 브랜드 필립비, 25일 CJ온스타일 첫 TV쇼핑 라이브

세줄 요약 프리미엄 헤어케어 브랜드 필립비가 25일 밤 CJ온스타일에서 국내 첫 TV쇼핑 라이브를 진행했다. 이번 행사는 글로벌 최초로 최대 30% 할인 혜택을 적용한 올해 단 한 번의 기획전이며, 앞서 ‘유리하다’ 마켓에서 먼저 공개됐다. 최유리 쇼호스트의 실제 사용 경험이 론칭 배경이 됐다. 국내 첫 TV쇼핑 라이브 진행

글로벌 최초 최대 30% 할인 기획

최유리 사용 경험이 론칭 계기

이미지 확대 (사진=필립비 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=필립비 제공)

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프리미엄 헤어케어 브랜드 필립비(PHILIP B)가 오는 9월 25일 밤 10시 45분 CJ온스타일에서 국내 첫 TV쇼핑 라이브를 진행한다. 이에 앞서 지난 21일에는 ‘유리하다’ 마켓을 통해 국내 소비자에게 제품을 먼저 선보였다. 이번 방송은 브랜드 글로벌 최초로 최대 30% 할인 혜택을 적용하는 기획전으로, 올해 단 한 차례만 열린다.이번 론칭은 ‘유리하다’ 최유리 쇼호스트의 실제 사용 경험에서 출발했다. 협찬이나 계약 관계가 없던 지난 5월과 7월, 최 쇼호스트가 직접 구매해 사용한 뒤 자신의 채널에서 두 차례 소개한 것이 계기가 됐다. 가격대가 부담스럽다는 점까지 솔직하게 밝히면서도 제품에 대한 만족감을 전했고, 이러한 반응이 이번 ‘유리하다’ 마켓과 첫 TV쇼핑 라이브로 이어졌다.최 쇼호스트는 필립비 아보카도 샴푸를 두고 “샴푸 하나로 헤드스파를 경험하는 느낌”이라고 소개했다. 모발과 두피를 씻어내는 데 그치지 않고 샴푸 단계부터 관리의 개념으로 접근할 수 있는 제품이라는 설명이다. 처음 사용할 때는 트리트먼트 없이 샴푸만 써보며 제품 자체의 사용감을 느껴볼 것을 권하기도 했다.이번 방송의 메인 제품은 페퍼민트 오일과 아보카도 추출물 등 식물 유래 성분을 담은 글로벌 베스트셀러 ‘페퍼민트 아보카도 샴푸’와, 가는 모발에 가벼운 볼륨감을 더하는 ‘웨이트리스 볼류마이징 샴푸’다.필립비는 할리우드 정상급 배우들의 헤어를 담당해 온 헤어 닥터 필립이 만든 럭셔리 헤어케어 브랜드다. ‘건강한 모발의 시작은 두피부터’라는 철학을 바탕으로 제품을 선보이고 있으며, 국내에는 2023년 공식 론칭했다.이번 프로모션은 ‘유리하다’ 유튜브 채널 마켓에서 먼저 시작됐고, 25일 밤 10시 45분부터는 CJ온스타일 방송을 통해서도 구매할 수 있다.필립비 관계자는 “직접 제품을 구매해 사용한 최유리 쇼호스트의 진정성 있는 경험이 이번 론칭으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다”며 “국내 첫 TV쇼핑 라이브를 통해 더 많은 소비자에게 필립비만의 헤어케어 경험을 소개하겠다”고 말했다.