시너지월드와이드코리아, 정보보호 관리체계 ‘ISMS’ 인증 획득

80개 인증기준 적합성 확인… 온라인 몰 및 대외 서비스 정보보호 관리체계 점검

이미지 확대 사진=시너지월드와이드코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=시너지월드와이드코리아 제공

이미지 확대 사진=시너지월드와이드코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=시너지월드와이드코리아 제공

세줄 요약 시너지월드와이드코리아가 한국인터넷진흥원으로부터 ISMS 인증을 획득했다. 회원가입부터 주문까지 온라인 서비스 전반의 정보와 접근 권한을 엄격히 관리하고, 사고 대응·복구 체계도 갖춰 국가 표준에 부합함을 검증받았다. KISA로부터 ISMS 인증 획득

온라인 서비스 정보보호 체계 검증

접근권한·사고대응·복구 운영 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

시너지월드와이드코리아(지사장 김혜련, 이하 시너지코리아)는 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 획득했다고 밝혔다.ISMS는 기업이 보유한 정보와 정보시스템 등 주요 정보자산을 보호하기 위한 관리체계를 수립하고 이를 적절하게 운영하고 있는지 확인하는 국가 인증제도다. 심사는 정보보호 정책과 조직, 접근 권한 관리, 시스템 운영, 사고 대응 및 복구 등 총 80개 인증기준을 대상으로 이뤄진다. 인증은 3년간 유효하며, 인증 이후에도 관리체계가 지속적으로 운영되고 있는지 확인하기 위한 사후심사가 매년 진행된다.시너지코리아는 회원가입부터 주문에 이르기까지 온라인 서비스 전반에서 취급되는 정보를 엄격히 관리해 왔다. 시스템 및 주요 정보에 대한 접근 권한을 철저히 제어함은 물론, 보안 침해나 시스템 장애가 발생했을 때 신속히 조치할 수 있는 대응·복구 체계를 마련해 가동하고 있다. 이와 함께 전 임직원을 대상으로 정례적인 정보보호 교육을 병행하며 체계적인 관리 기조를 이어가고 있다.본 인증을 바탕으로 시너지코리아는 온라인 쇼핑몰 및 대외 서비스 운영 분야(미심사 물리적 인프라 제외)의 정보보호 관리체계가 국가 표준에 적합함을 검증받았다. 향후에도 시너지코리아는 정기적인 사후심사와 인증 연장 절차를 거쳐 정보보호 관리 실태를 면밀히 점검하고, 침해 대응 및 보안 역량을 지속적으로 고도화할 계획이다.김혜련 시너지월드와이드코리아 지사장은 “정보보호에 대한 신뢰는 인증 자체보다 관련 기준을 실제 운영에 지속적으로 적용하는 과정에서 쌓인다고 생각한다”며 “앞으로도 회원정보를 비롯한 주요 정보자산의 보호를 중요한 운영 원칙으로 삼고, 이용자가 안심하고 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.한편 시너지월드와이드의 모기업 네이처스 선샤인(Nature’s Sunshine)은 1972년 설립 이후 건강식품 연구와 품질관리 체계를 구축해 왔다. 시너지월드와이드와 네이처스 선샤인은 NSF GMP, TGA GMP, ISO 9001, ISO/IEC 17025 등 제조·품질·시험 분야의 인증 및 인정을 보유하고 있다. 시너지월드와이드는 이러한 제조 및 품질관리 체계를 바탕으로 글로벌 건강식품 전문기업으로 사업을 전개하고 있다.