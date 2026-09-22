李, 취임식 생략하고 영상 통해 인사
“모든 국민이 성장 체감할 수 있도록 챙길 것”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이형일 신임 부총리 겸 재정경제부 장관이 22일 취임 영상을 통해 인사말을 하고 있다.
재정경제부 제공
재정경제부 제공
이형일 신임 부총리 겸 재정경제부 장관은 22일 “물가 안정은 민생 경제의 기본이자 양극화 완화의 출발점”이라며 “모든 국민이 성장의 성과를 체감하실 수 있도록 더 꼼꼼하게 챙기겠다”고 밝혔다.
이 부총리는 이날 공개한 취임 영상을 통해 “오늘부터 차관실에서 부총리실로 문턱 하나를 넘었을 뿐 대한민국이 마주한 경제 상황도, 우리가 풀어야 할 과제도, 국민에 대한 책임도 어제와 다르지 않다”며 이같이 밝혔다.
이 부총리는 “경제 성장은 숫자만으로 체감되지 않는다”며 “잠재성장률을 끌어올리는 일과 성장의 온기가 국민의 삶에 고르게 퍼지도록 하는 일, 그 어느 하나도 소홀히 하지 않겠다”고 약속했다.
아울러 이 부총리는 재경부 직원들을 향해 “각자 자리에서 공직자로서 초심과 한결같은 자세를 지키면서 국민에게 필요한 답을 찾는 데 최선을 다해달라”고 당부했다.
이어 “지금까지 저와 함께 치열하게 고민해왔던 정책들은 그 연장선에서 꾸준하게 추진해달라”며 “여러분 책상에 놓인 그 무거운 짐은 제가 가장 앞장서 조율하고 판단하며 함께 짊어지겠다”고 했다.
이 부총리는 “열심히 일한 만큼 제대로 인정받고 공직의 보람과 자긍심을 느낄 수 있는 재경부를 만들어가겠다”고 강조했다.
재경부 1차관에서 승진 발탁된 이 부총리는 이날 이재명 대통령이 임명안을 재가함으로써 취임했다. 이 부총리는 취임식을 생략하고 취임 영상으로 인사를 갈음하며 업무를 시작했다.
세줄 요약
- 물가 안정, 민생경제 기본이자 양극화 완화 출발점
- 성장 성과의 국민 체감, 잠재성장률 제고와 병행
- 직원들에 초심 유지와 정책 연속성 당부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이형일 부총리는 취임 후 어떤 행사로 인사를 갈음했나?