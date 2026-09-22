[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주·반도체 강세에 일제히 상승 마감…나스닥 급등

세줄 요약 미국 뉴욕증시가 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 일제히 상승했다. 나스닥은 2.26% 급등했고, 필라델피아 반도체지수도 4% 넘게 오르며 투자심리를 끌어올렸다. 메타와 인텔, AMD 등 대형 기술주가 강세를 보였고, 다우와 S&P500도 동반 상승했다. 기술주·반도체주 강세로 뉴욕증시 일제 상승

나스닥 2%대 급등, 반도체지수 4%대 상승

메타·인텔·AMD 등 대형주 동반 강세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

21일(현지 시간) 미국 뉴욕증시는 기술주와 반도체주가 시장 상승을 이끌면서 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 특히 나스닥 지수는 2% 넘게 뛰었고, 반도체 업종 전반의 강세가 두드러졌다.이날 다우존스지수는 전장보다 366.19포인트(0.71%) 오른 52,048.83에 거래를 마쳤다. S＆P 500 지수는 114.20포인트(1.49%) 상승한 7,764.70, 나스닥 종합지수는 599.55포인트(2.26%) 급등한 27,122.09로 장을 마감했다. 대형 기술주 중심의 나스닥100 지수는 838.19포인트(2.83%) 오른 30,482.35를 기록했다.업종별로는 반도체 강세가 가장 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 511.49포인트(4.29%) 오른 12,433.17로 마감해 시장 전반의 투자 심리를 끌어올렸다. 반면 다우운송지수는 108.20포인트(0.54%) 내린 19,970.90으로 약세를 보였다.변동성 지표인 VIX는 14.87로 전장보다 0.06포인트(0.41%) 올랐다. 주요 지수가 상승 마감했지만, 장중 경계심도 완전히 사라지지는 않은 모습이다.나스닥 대형주 가운데서는 메타가 11.43% 급등한 741.25달러로 가장 강한 상승세를 나타냈다. 인텔도 12.14% 오른 121.78달러로 급등했고, AMD는 9.95% 오른 615.52달러를 기록했다. 엔비디아는 2.30% 상승한 227.38달러, 브로드컴은 1.60% 오른 362.66달러, 마이크론 테크놀로지는 2.77% 상승한 1,043.96달러로 거래를 마쳤다.대형 기술주도 전반적으로 강세였다. 마이크로소프트는 1.59% 오른 501.61달러, 애플은 0.85% 상승한 338.98달러, 아마존은 1.87% 오른 258.45달러를 기록했다. 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 1.55%, 1.88% 상승했고, 테슬라는 3.03% 오른 375.30달러로 마감했다. 다만 스페이스X는 0.56% 하락한 151.85달러로 장을 마쳤다.반도체 장비 및 관련 종목도 동반 강세를 보였다. ASML 홀딩 ADR은 1.87%, 램리서치는 4.92%, SK하이닉스 ADR은 0.73% 상승했다. 이는 필라델피아 반도체지수 급등과 맞물리며 반도체 전반에 대한 매수세가 확산했음을 보여준다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 중에서는 TSMC ADR이 2.41% 오른 445.14달러로 강세를 보였고, 일라이 릴리는 1.04% 상승한 1,164.89달러를 기록했다. 제이피모간체이스는 0.68%, 비자는 0.45%, 마스터카드는 0.43%, 오라클은 0.64%, 뱅크오브아메리카는 0.40% 각각 올랐다. 캐터필러도 0.93%, 머크는 1.79%, HSBC 홀딩스 ADR은 1.36% 상승했다.반면 일부 전통 경기 방어주와 에너지주는 약세를 나타냈다. 버크셔 해서웨이 클래스B는 1.52%, 클래스A는 1.50% 하락했다. 엑슨모빌 홀딩스는 3.20%, 셰브론은 2.79% 내렸고, 코카콜라는 1.28%, 존슨앤드존슨은 0.19%, P＆G는 0.21% 각각 하락했다.이날 시장은 기술주와 반도체주 중심의 강한 매수세가 지수 전반을 끌어올리는 흐름을 보였다. 특히 나스닥과 나스닥100의 상승폭이 다우와 S＆P 500을 웃돌면서 성장주 선호가 두드러진 하루로 평가됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]