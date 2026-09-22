[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주·반도체 강세에 일제히 상승 마감…나스닥 급등

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주·반도체 강세에 일제히 상승 마감…나스닥 급등

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-09-22 06:10
수정 2026-09-22 06:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 기술주·반도체주 강세로 뉴욕증시 일제 상승
  • 나스닥 2%대 급등, 반도체지수 4%대 상승
  • 메타·인텔·AMD 등 대형주 동반 강세
이미지 확대


21일(현지 시간) 미국 뉴욕증시는 기술주와 반도체주가 시장 상승을 이끌면서 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 특히 나스닥 지수는 2% 넘게 뛰었고, 반도체 업종 전반의 강세가 두드러졌다.

이날 다우존스지수는 전장보다 366.19포인트(0.71%) 오른 52,048.83에 거래를 마쳤다. S＆P 500 지수는 114.20포인트(1.49%) 상승한 7,764.70, 나스닥 종합지수는 599.55포인트(2.26%) 급등한 27,122.09로 장을 마감했다. 대형 기술주 중심의 나스닥100 지수는 838.19포인트(2.83%) 오른 30,482.35를 기록했다.

업종별로는 반도체 강세가 가장 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 511.49포인트(4.29%) 오른 12,433.17로 마감해 시장 전반의 투자 심리를 끌어올렸다. 반면 다우운송지수는 108.20포인트(0.54%) 내린 19,970.90으로 약세를 보였다.

변동성 지표인 VIX는 14.87로 전장보다 0.06포인트(0.41%) 올랐다. 주요 지수가 상승 마감했지만, 장중 경계심도 완전히 사라지지는 않은 모습이다.

나스닥 대형주 가운데서는 메타가 11.43% 급등한 741.25달러로 가장 강한 상승세를 나타냈다. 인텔도 12.14% 오른 121.78달러로 급등했고, AMD는 9.95% 오른 615.52달러를 기록했다. 엔비디아는 2.30% 상승한 227.38달러, 브로드컴은 1.60% 오른 362.66달러, 마이크론 테크놀로지는 2.77% 상승한 1,043.96달러로 거래를 마쳤다.

대형 기술주도 전반적으로 강세였다. 마이크로소프트는 1.59% 오른 501.61달러, 애플은 0.85% 상승한 338.98달러, 아마존은 1.87% 오른 258.45달러를 기록했다. 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 1.55%, 1.88% 상승했고, 테슬라는 3.03% 오른 375.30달러로 마감했다. 다만 스페이스X는 0.56% 하락한 151.85달러로 장을 마쳤다.

반도체 장비 및 관련 종목도 동반 강세를 보였다. ASML 홀딩 ADR은 1.87%, 램리서치는 4.92%, SK하이닉스 ADR은 0.73% 상승했다. 이는 필라델피아 반도체지수 급등과 맞물리며 반도체 전반에 대한 매수세가 확산했음을 보여준다.

뉴욕증시 시가총액 상위 종목 중에서는 TSMC ADR이 2.41% 오른 445.14달러로 강세를 보였고, 일라이 릴리는 1.04% 상승한 1,164.89달러를 기록했다. 제이피모간체이스는 0.68%, 비자는 0.45%, 마스터카드는 0.43%, 오라클은 0.64%, 뱅크오브아메리카는 0.40% 각각 올랐다. 캐터필러도 0.93%, 머크는 1.79%, HSBC 홀딩스 ADR은 1.36% 상승했다.

반면 일부 전통 경기 방어주와 에너지주는 약세를 나타냈다. 버크셔 해서웨이 클래스B는 1.52%, 클래스A는 1.50% 하락했다. 엑슨모빌 홀딩스는 3.20%, 셰브론은 2.79% 내렸고, 코카콜라는 1.28%, 존슨앤드존슨은 0.19%, P＆G는 0.21% 각각 하락했다.

이날 시장은 기술주와 반도체주 중심의 강한 매수세가 지수 전반을 끌어올리는 흐름을 보였다. 특히 나스닥과 나스닥100의 상승폭이 다우와 S＆P 500을 웃돌면서 성장주 선호가 두드러진 하루로 평가됐다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
나스닥 종합지수의 상승률은 몇 %인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로