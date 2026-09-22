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‘대한민국 사회적가치 페스타’ 참석

한성숙(앞줄 가운데) 국무총리와 최태원(오른쪽) 대한상공회의소 회장이 21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제3회 대한민국 사회적가치 페스타’ 전시장을 둘러보고 있다. 사회적가치 페스타는 정부·기업·시민사회가 사회문제 해결 방안을 공유하는 행사로, 최 회장은 이날 “인공지능(AI)을 활용하면 사회문제를 보다 효율적으로 해결하고 사회적 비용도 낮출 수 있다”고 말했다.

뉴시스