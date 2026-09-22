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‘대한민국 사회적가치 페스타’ 참석

입력 2026-09-22 00:39
수정 2026-09-22 00:39
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‘대한민국 사회적가치 페스타’ 참석
‘대한민국 사회적가치 페스타’ 참석 한성숙(앞줄 가운데) 국무총리와 최태원(오른쪽) 대한상공회의소 회장이 21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제3회 대한민국 사회적가치 페스타’ 전시장을 둘러보고 있다. 사회적가치 페스타는 정부·기업·시민사회가 사회문제 해결 방안을 공유하는 행사로, 최 회장은 이날 “인공지능(AI)을 활용하면 사회문제를 보다 효율적으로 해결하고 사회적 비용도 낮출 수 있다”고 말했다.
뉴시스


한성숙(앞줄 가운데) 국무총리와 최태원(오른쪽) 대한상공회의소 회장이 21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제3회 대한민국 사회적가치 페스타’ 전시장을 둘러보고 있다. 사회적가치 페스타는 정부·기업·시민사회가 사회문제 해결 방안을 공유하는 행사로, 최 회장은 이날 “인공지능(AI)을 활용하면 사회문제를 보다 효율적으로 해결하고 사회적 비용도 낮출 수 있다”고 말했다.

뉴시스

2026-09-22 B3면
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